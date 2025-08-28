Advertisement

لبنان

اثناء ترميم أحد المنازل.. هذا ما فعلته مسيّرة إسرائيلية في كفركلا

Lebanon 24
28-08-2025 | 06:36
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة على أحد المواطنين اثناء ترميم منزله في بلدة كفركلا.
