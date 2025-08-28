Advertisement

لبنان

عون شكر ماكرون على جهود باريس للتمديد لليونيفيل

Lebanon 24
28-08-2025 | 07:49
تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وشكره على الجهد الذي بذله واسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية (اليونيفيل) حتى نهاية العام 2027.
وأكد ماكرون أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً وينبغي أن تتسم بالدقة.

كما بحث الرئيسان عون وماكرون التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرين دوليين لاعادة اعمار لبنان ودعم الجيش.
11:32 | 2025-08-28
11:26 | 2025-08-28
11:21 | 2025-08-28
11:21 | 2025-08-28
11:12 | 2025-08-28
11:07 | 2025-08-28
