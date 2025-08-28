عون شكر ماكرون على جهود باريس للتمديد لليونيفيل

Advertisement

تلقى عون اتصالاً هاتفياً من وشكره على الجهد الذي بذله واسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية (اليونيفيل) حتى نهاية العام 2027.وأكد أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً وينبغي أن تتسم بالدقة.كما بحث الرئيسان عون وماكرون التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرين دوليين لاعادة اعمار ودعم الجيش.