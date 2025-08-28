Advertisement

لبنان

غادر مكان إقامته ولم يعد... ياسين مفقود (صورة)

Lebanon 24
28-08-2025 | 12:28
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، اليوم الخميس، البلاغ التّالي: تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود ياسين جمعة شمة (مواليد عام 2007، سوري) الذي غادر مكان إقامته الكائن في البدّاوي حوالى الساعة 06،00 من تاريخ 23-8-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
وأضاف البلاغ، "لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".



