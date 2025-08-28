Advertisement

لبنان

بعد قرار إنهاء مهمّة اليونيفيل في لبنان عام 2027… هكذا علّقت إسرائيل

Lebanon 24
28-08-2025
اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الخميس، أن قرار مجلس الأمن إنهاء مهمّة قوّة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل" العام 2027 هو "خبر سار".
تابع: "على سبيل التغيير، لدينا خبر جيد من الأمم المتحدة".


وكان مجلس الأمن الدولي مدّد بالإجماع مهمّة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية عام 2026.
