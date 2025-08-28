سلام عزى باستشهاد عناصر الجيش: لبنان دولةً وشعبًا ينحني إجلالًا أمام تضحيات أبطاله

Advertisement

أجرى اتصالًا بوزير الدفاع الوطني اللواء ، معزّيًا بالشهيدين اللذين سقطا في الجنوب، ومعبّرًا عن تضامن الحكومة الكامل مع قيادةً وضباطًا ورتبًا وأفرادًا.وأكّد الرئيس سلام أنّ ، دولةً وشعبًا، ينحني إجلالًا أمام تضحيات أبطاله، فالجيش هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وسند .