لبنان

سلام عزى باستشهاد عناصر الجيش: لبنان دولةً وشعبًا ينحني إجلالًا أمام تضحيات أبطاله

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:25
أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، معزّيًا بالشهيدين اللذين سقطا في الجنوب، ومعبّرًا عن تضامن الحكومة الكامل مع المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطًا ورتبًا وأفرادًا.
وأكّد الرئيس سلام أنّ لبنان، دولةً وشعبًا، ينحني إجلالًا أمام تضحيات أبطاله، فالجيش هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وسند الوحدة الوطنية.
