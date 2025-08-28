ناصر الدين: الاستثمار في المصانع الدوائية مغامرة وطنية ناجحة

Advertisement

زار العامة الدكتور ركان ، بعد ظهر اليوم، مصنع "بنتا" للأدوية في ضبيه، حيث جال على أقسامه واطلع على مراحل التطور التي مر بها منذ تأسيسه في العام 1968. وكان في استقباله رئيسة نقابة مصانع الأدوية في الدكتورة كارول ابي كرم، رئيس مجلس إلادارة لمعمل "بنتا" برنارد تنوري وأعضاء مجلس الادارة،ثم القى الوزير ناصر الدين كلمة قال فيها :" اتشرف بأن أزور مصنعا من المصانع الوطنية التي نفتخر بها ،هذه الزيارة هي استكمال لزياراتنا لدعم المصنع اللبناني، فلا نستطيع أن نقف كدولة لبنانية ونقول أن لدينا سياسات اقتصادية ونستثني القطاع الصحي والدوائي في لبنان، على هذا الاساس وكما كنا التقينا بكم تكرارا مع المصنعين الوطنيين الذين أثبتوا لنا بالفعل وليس بالكلام انهم على مستوى عال، على قيمة مضافة، وعلى اتاحة فرص عمل وقدرة تنافسية في لبنان والمنطقة، وعلى شراكة دائمة، وهنا اريد ان انوه بالدور النقابي الرابط بين هذه المعامل في هذا الموضوع حتى أصبح الدور متكاملا، نحن نرى جودة عالية واسما كبيرا، ونحن كوزارة صحة سنكمل بهذه الشراكة ونطورها ، اما الدعم فيكون بتسريع التسجيل وتطوير المناقصات وتفعيل الآليات عبر اللجان المعتمدة عندنا سواء في لجنة المصانع أو في اللجان الفنية الموجودة داخل ".اضاف: "اليوم زيارتنا لنقول لكم ان الدولة تقف معكم وبجانبكم، وهنا يجب أن يكون التكامل بين وزارات الصناعة والصحة، وسيكون هناك حملة اعلامية للتأكيد على دور الدواء اللبناني، على أن تتم مراجعة اي خبر عن أي مصنع لبناني في وزارة الصحة منعا لإلحاق الضرر بالمصانع، لأن علينا حماية المصنع ومساعدته ودعمه، خصوصا وان اجراءاتنا واضحة، كذلك بياناتنا وتعميماتنا، ونرفض اي نوع من التلاعب بصحة المواطن اللبناني".وتابع: "سنزور كل المصانع الوطنية للوقوف الى جانبها وتشجيعها والتطور معها، ليستعيد لبنان دوره الصحي الريادي، ليس لتأمين أمن دوائي في الوطن، بل لعلنا ننافس أكثر في التصدير".ثم انتقل وزير الصحة الى شركة "الغورتم" في زكريت حيث رحب به الرئيس التنفيذي سليم غريب واعضاء مجلس الادارة.وبعد عرض فيلم وثائقي عن نشاط الشركة والقيام بجولة على أقسامها القى ناصر الدين كلمة قال فيها: "قمنا بجولة مهمة على عدد من مصانع الأدوية الوطنية لتأكيد دعمنا لها في هذه الظروف الصعبة، حيث الاستثمار في لبنان خطير الى درجة تصل إلى حد المغامرة، اليوم نؤكد أن مصانع الأدوية هي استثمار ناجح ونحن ندعم هذه الجهود التي تقوم بها هذه المصانع بما فيها تأمين فرص عمل للمواطن اللبناني، وتأمين دواء وأمن دوائي، وتأمين حاجتنا الدوائية كما لنصدر هذا الإنتاج الوطني الى خارج لبنان، هذا المجهود قامت به مصانع عديدة بالتعاون مع وزارة الصحة، نحن معها لتسجيل دوائها في الوطن ولاعطائها الرخص المطلوبة للاستمرار ولاعطائها الأفضلية في المناقصات الوطنية وهذا ما تلحظه المصانع دائما ونحن معها في هذا الظرف وفي كل الظروف". (الوكالة الوطنية)