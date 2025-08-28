Advertisement

لبنان

آخر خبر… هذا ما كشف عن التمديد لليونيفيل!

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:33
كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم، أن "الدبلوماسية اللبنانية نجحت بدفع فرنسي في الاتفاق على التمديد لليونيفيل لمرة اخيرة من دون تعديل مهامها حتى نهاية العام 2026 على ان يكون العام 2027 عام الخروج التدريجي".
بدورها، افادت مصادر رئاسية أن "قصر بعبدا أجرى اتصالات في الاشهر الماضية مع السفارات المعنية بهذا القرار كما أن بعثة لبنان في نيويورك قامت بعملها لعدم إنهاء مهام القوات فوراً".


وأوضحت مصادر دبلوماسية أن "نتيجة هذا الاتفاق تبلورت في الـ24 ساعة الاخيرة بعد إتصال بين وزيري خارجية فرنسا وأميركا حيث كانت واشنطن تسعى لإنهاء مهمة اليونيفيل والانسحاب التدريجي هذا العام".


واشارت معلومات صحافية أن "جلسة التصويت على التمديد كانت مفترضة يوم الاثنين الماضي إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم بانتظار انتهاء زيارة الوفد الأميركي إلى بيروت وتقييمه للخلاصات". 
وبحسب المعلومات، فإن "اللقاءات مع الرئاسات اثبتت للوفد انَّ مساندةَ الجيش تكون بالتمديد لليونيفيل كما أن لقاء الوفد مع قائد الجيش أكد أن دعم المؤسسة العسكرية يحتاج لمسار طويل ولن يكون قرار سحب القوات من جنوب لبنان لمصلحة الجيش". 
 



 
