آخر خبر… هذا ما كشف عن التمديد لليونيفيل!

بدورها، افادت مصادر رئاسية أن " أجرى اتصالات في الاشهر الماضية مع السفارات المعنية بهذا القرار كما أن بعثة في قامت بعملها لعدم إنهاء مهام القوات فوراً".وأوضحت مصادر دبلوماسية أن "نتيجة هذا الاتفاق تبلورت في الـ24 ساعة الاخيرة بعد إتصال بين وزيري خارجية وأميركا حيث كانت تسعى لإنهاء مهمة اليونيفيل والانسحاب التدريجي هذا العام".واشارت معلومات صحافية أن "جلسة التصويت على التمديد كانت مفترضة يوم الاثنين الماضي إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم بانتظار انتهاء زيارة الوفد الأميركي إلى وتقييمه للخلاصات".