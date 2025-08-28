أبي رميا: ندفع دماءً ثمناً للاستقرار في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية

كتب النائب عبر منصة "اكس": " في الوقت الذي كنّا نرحّب فيه بقرار تمديد مهام اليونيفيل حتى نهاية 2026، للأسف فُجعنا باستشهاد ضابط ومعاون أول من خلال الكشف على مسيّرة إسرائيلية سقطت في رأس ، ما يعيد التأكيد على ضرورة استعادة الدولة كامل سلطتها وتحقيق الانسحاب الشامل من الأراضي ، حتى لا ندفع المزيد من الدماء ثمناً للاستقرار".

