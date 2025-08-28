Advertisement

لبنان

أبي رميا: ندفع دماءً ثمناً للاستقرار في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية

Lebanon 24
28-08-2025 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1410265-638920128227206873.png
Doc-P-1410265-638920128227206873.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "اكس": " في الوقت الذي كنّا نرحّب فيه بقرار مجلس الأمن تمديد مهام اليونيفيل حتى نهاية 2026، للأسف فُجعنا باستشهاد ضابط ومعاون أول من الجيش اللبناني خلال الكشف على مسيّرة إسرائيلية سقطت في رأس الناقورة، ما يعيد التأكيد على ضرورة استعادة الدولة كامل سلطتها وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية، حتى لا ندفع المزيد من الدماء ثمناً للاستقرار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ويزر الدفاع الإسرائيلي: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لاستمرارهم في إطلاق الصواريخ
lebanon 24
29/08/2025 03:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية
lebanon 24
29/08/2025 03:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: سندفع ثمنا باهظا جدا إذا قمنا باحتلال غزة
lebanon 24
29/08/2025 03:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحوثيون سيدفعون ثمناً باهظاً
lebanon 24
29/08/2025 03:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2025-08-28
16:37 | 2025-08-28
16:31 | 2025-08-28
16:02 | 2025-08-28
15:54 | 2025-08-28
15:50 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24