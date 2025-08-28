رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب نعى شهداء الجيش: سيبقون عنوانًا للشرف والتضحية والوفاء

Advertisement

صدر عن رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب المهندس ماجد ترو البيان الآتي:شاء القدر أن يُقدّم إقليم الخروب مرة جديدة شهيداً عند مذبح الوطن ضد العدو ، وهو المُلازم أول في الجيش الشهيد محمد ، من بلدة داريا - .إن جيشنا كان وما زال وسيبقى درعاً وسياجاً للوطن، وتضحياته تزيدنا تمسكاً به دائماً وأبداً، كما أن الذين يروون تراب الوطن بدمائهم النقية، سيبقون عنواناً للشرف والتضحية والوفاء.إننا نتقدم من وعائلة الشهيد وبلدة داريا وإقليم الخروب بأسمى التعازي، سائلين الله أن يحمي واللبنانيين من كل شر.