Advertisement

لبنان

رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب نعى شهداء الجيش: سيبقون عنوانًا للشرف والتضحية والوفاء

Lebanon 24
28-08-2025 | 14:28
A-
A+
Doc-P-1410272-638920143234667369.jpeg
Doc-P-1410272-638920143234667369.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد ترو البيان الآتي:
Advertisement

شاء القدر أن يُقدّم إقليم الخروب مرة جديدة شهيداً عند مذبح الوطن ضد العدو الإسرائيلي، وهو المُلازم أول في الجيش الشهيد محمد إسماعيل، من بلدة داريا - الشوف.

إن جيشنا كان وما زال وسيبقى درعاً وسياجاً للوطن، وتضحياته تزيدنا تمسكاً به دائماً وأبداً، كما أن شهداء المؤسسة العسكرية الذين يروون تراب الوطن بدمائهم النقية، سيبقون عنواناً للشرف والتضحية والوفاء.

إننا نتقدم من قيادة الجيش وعائلة الشهيد وبلدة داريا وإقليم الخروب بأسمى التعازي، سائلين الله أن يحمي لبنان واللبنانيين من كل شر.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
معوّض نعى شهيدي الجيش: كتبا بدمائهما صفحة جديدة من الشرف والتضحية
lebanon 24
29/08/2025 03:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاشناق: الشهداء من خيرة أبناء مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء
lebanon 24
29/08/2025 03:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"تلوث" في بحر إقليم الخروب.. هذا ما أعلنه رئيس إتحاد البلديات
lebanon 24
29/08/2025 03:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"أمن الدولة": تضحيات شهداء الجيش ستبقى منارة عز وفخر للأجيال
lebanon 24
29/08/2025 03:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2025-08-28
16:37 | 2025-08-28
16:31 | 2025-08-28
16:02 | 2025-08-28
15:54 | 2025-08-28
15:50 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24