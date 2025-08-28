Advertisement

لبنان

في بيان… هكذا علّقت وزارة الخارجية على قرار التمديد لليونيفيل

Lebanon 24
28-08-2025 | 14:35
Doc-P-1410273-638920139901042884.jpg
Doc-P-1410273-638920139901042884.jpg photos 0
صدر عن وزراة الخارجية والمغتربين مساء اليوم، البيان الآتي: "تعبر وزارة الخارجية والمغتربين عن تقدير لبنان وامتنانه الكبيرين لأعضاء مجلس الأمن الدولي على تصويتهم لمصلحة التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لعام آخر، كنتيجة للجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الوزارة بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والحكومة للحفاظ على مهام اليونيفيل في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي يمر به لبنان في ظل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة عليه". 
تابع البيان: "وتخص الوزارة بالشكر كل الدول الصديقة والشقيقة التي دعمت قرار التمديد وسعت جاهدة لتأمين الإجماع عليه، لا سيما فرنسا حاملة القلم، والولايات المتحدة الاميركية على تفهمهما للوضع  اللبناني ولاهمية دور اليونيفيل في إعادة تثبيت الاستقرار في الجنوب". 


أضاف البيان: "إن تجديد التفويض الممنوح لليونيفيل والإبقاء على وجودها في جنوب لبنان خطوة مهمة تترافق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة اللبنانية حالياً لبسط سيادتها وسيطرتها وحصر السلاح بيدها في جنوب لبنان وعلى كامل الأراضي اللبنانية. وتؤكد الوزارة التزام لبنان بالعمل والتعاون بشكل وثيق مع القوات الدولية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وحصر السلاح بيده، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701". 


ختم: "كما تؤكد على تمسك لبنان حرصه على امن وسلامة قوات اليونيفيل والعاملين فيها وتقديره لتضحيات افرادها للحفاظ على السلم والامن الاقليميين وامتنان لبنان لكافة الدول التي شاركت في مهامها منذ إنشائها عام ١٩٧٨ ولتاريخه". 
