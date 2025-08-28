Advertisement

لبنان

الأمن العام عزّى بشهداء الجيش: دماؤهم أمانة

Lebanon 24
28-08-2025 | 15:32
Doc-P-1410303-638920174841652409.jpg
Doc-P-1410303-638920174841652409.jpg photos 0
صدر عن مكتب شؤون الإعلام، البيان التالي:  "يتقدم الأمن العام بأحرّ التعازي من قيادة الجيش، ومن ذوي الضابط والرتيب اللذين ارتقيا شهيدين، إثر قيامهما بواجبهما الوطني جراء الممارسات العدوانية للعدو الإسرائيلي في الجنوب. وتتمنى المديرية للرتيب الجريح الشفاء العاجل. دماؤهم أمانة، وراية عزّة، وكرامة للبنان". 
17:22 | 2025-08-28
16:37 | 2025-08-28
16:31 | 2025-08-28
16:02 | 2025-08-28
15:54 | 2025-08-28
15:50 | 2025-08-28
