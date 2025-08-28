Advertisement

لبنان

معوّض نعى شهيدي الجيش: كتبا بدمائهما صفحة جديدة من الشرف والتضحية

Lebanon 24
28-08-2025 | 16:31
كتب النائب ميشال معوّض، اليوم الخميس، عبر حسابه على منصة "إكس": "بكثير من الأسى، نُودّع شهيدَي فوج الهندسة في الجيش، الملازم أول محمد إسماعيل، والمعاون أول رفعت الطعيمي، اللذين رحلا وهما يؤدّيان الواجب في حماية لبنان وأبنائه، فكتبا بدمائهما صفحة جديدة من الشرف والتضحية والوفاء". 
تابع: "الرحمة للشهيديَن، والعزاء الحار للمؤسسة العسكرية قيادةً وضباطاً وعناصر، ولعائلاتهما". 
