لبنان

هاشم: كل حديث عن تحريك الشارع مجرد كلام

Lebanon 24
29-08-2025 | 02:35
أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ "الرئيس نبيه برّي يعمل على دفع الأمور في إتجاه الاستقرار وعدم التعرّض للجيش، وكلّ الأنباء عن تحريك الشارع لا تزال ضمن إطار الكلام لا أكثر"، مشدّداً على "ضرورة التعاطي بعقلانية من دون التعرّض للجيش أو للبنانيين مع جلسة الثاني من أيلول التي ليس من الضروري أن تكون تصعيديّة".
ورأى أن "السقف العالي في الخطابات السياسيّة أمر طبيعي، نتيجة التشنجات التي نشهدها في هذه المرحلة، لا سيّما وأنّ كلّ فريق يعمل على رفع سقفه السياسيّ"، مشيراً الى أنّ "المحاولات الأميركية لم تأت بأي جديد، ما دفع الأمور في إتجاه التأزيم بدلاً من الضغط على إسرائيل للإلتزام ببند الانسحاب من النقاط التي لا تزال تتمركز فيها". 

وعن كلمة الرئيس نبيه برّي المرتقبة يوم الأحد في ذكرى تغييب الإمام الصدر، لفت الى أنّ "الكلّ يعوّل على ما سيطرحه بما يحفظ الاستقرار ووحدة الموقف اللبناني في ظلّ ما يتعرّض له لبنان والمنطقة"، مؤكّداً أنّ "لبنان لا يمكنه البقاء بمنأى عمّا يجري من التبدلات الإقليميّة". (الوكالة الوطنية)
