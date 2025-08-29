Advertisement

لبنان

هل دخل الجيش المخيمات؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-08-2025 | 02:45
A-
A+

Doc-P-1410436-638920575033930661.jpg
Doc-P-1410436-638920575033930661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصلُ حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية عملية تسليم السلاح في المخيمات، والجديد اليوم في مخيم برج البراجنة، حيث سيتسلم الجيش شاحنات جديدة من الأسلحة على غرار ما حصل يوم أمس في مخيمات صور لاسيما الرشيدية، البرج الشمالي والبص.
Advertisement
 
 
اللافت في عملية التسليم هو أنَّ الشاحنات التي تنقل السلاح من المخيمات ليست عسكرية، بل هي مدنية ويتم استخدامها من قبل الجيش لسحب السلاح من هناك، ما يعني أنّ المؤسسة العسكرية لم تدخل المخيمات حتى الآن.. ولكن هل هذا الأمر سيستمر لاحقاً؟
 

مصادر مُتابعة للملف الفلسطيني كشف لـ"لبنان24" إنَّ قوات الأمن الوطني الفلسطيني هي التي ستتولى أمن المخيمات بالتعاون مع الجيش والقوى الأمنية، وذلك باعتبار تلك القوات، الجهة الشرعيّة التي تتعامل معها الدولة اللبنانية من جهة، وتمثل السلطة الفلسطينية الشرعية في رام الله.
 

وأوضحت المصادر أنَّ المرحلة المقبلة قد تشهدُ دخولاً للجيش إلى المخيمات بالتنسيق مع قوات الأمن الوطني عند الحاجة، وهو الأمر الذي لم يحصل منذ سنوات طويلة.

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجيش أغلق مداخل المخيمات.. ماذا يجري في صيدا؟
lebanon 24
29/08/2025 12:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو ردينة: تسليم الدفعة الثانية من السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان للجيش
lebanon 24
29/08/2025 12:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حركة فتح" تُسلّم الجيش سلاح الثمانينيات وعراقيل متوقعة في مخيم عين الحلوة
lebanon 24
29/08/2025 12:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة دخول الجيش الى مخيم برج البراجنة
lebanon 24
29/08/2025 12:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:26 | 2025-08-29
05:25 | 2025-08-29
05:12 | 2025-08-29
05:06 | 2025-08-29
05:05 | 2025-08-29
05:00 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24