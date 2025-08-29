هل دخل الجيش المخيمات؟

تواصلُ حركة "فتح" ومنظمة التحرير عملية تسليم السلاح في المخيمات، والجديد اليوم في مخيم ، حيث سيتسلم الجيش شاحنات جديدة من الأسلحة على غرار ما حصل يوم أمس في مخيمات صور لاسيما الرشيدية، البرج والبص.

اللافت في عملية التسليم هو أنَّ الشاحنات التي تنقل السلاح من المخيمات ليست عسكرية، بل هي مدنية ويتم استخدامها من قبل الجيش لسحب السلاح من هناك، ما يعني أنّ لم تدخل المخيمات حتى الآن.. ولكن هل هذا الأمر سيستمر لاحقاً؟



مصادر مُتابعة للملف الفلسطيني كشف لـ" " إنَّ الوطني الفلسطيني هي التي ستتولى أمن المخيمات بالتعاون مع الجيش والقوى الأمنية، وذلك باعتبار تلك القوات، الجهة الشرعيّة التي تتعامل معها من جهة، وتمثل السلطة الفلسطينية الشرعية في رام الله.



وأوضحت المصادر أنَّ المرحلة المقبلة قد تشهدُ دخولاً للجيش إلى المخيمات بالتنسيق مع قوات الأمن الوطني عند الحاجة، وهو الأمر الذي لم يحصل منذ سنوات طويلة.

