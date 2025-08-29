Advertisement

لبنان

أوّل تعليق... ماذا قيلَ في إسرائيل عن "غارة صير الغربية"؟

Lebanon 24
29-08-2025 | 07:44
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اغتيال عنصر من حزب الله، بغارة استهدفته في صير الغربية في النبطية
وأشارت إلى أن المُستهدف أصيب في هجوم أجهزة "البيجر" قبل عام. 
 
 
