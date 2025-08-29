27
لبنان
رسمياً.. إليكم موعد جلسة الحكومة لمناقشة خطة "حصرية السلاح"
Lebanon 24
29-08-2025
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعقد
مجلس الوزراء
عند الساعة الـ3
من بعد
ظهر يوم الجمعة 5 أيلول 2025، جلسة في
القصر الجمهوري
لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح الذي كلف الجيش بوضعها وفقاً لما جاء في البند (ثانياً) من
قرار مجلس الوزراء
رقم 1 تاريخ 5 آب 2025.
