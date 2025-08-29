Advertisement

لبنان

رسمياً.. إليكم موعد جلسة الحكومة لمناقشة خطة "حصرية السلاح"

Lebanon 24
29-08-2025 | 13:26
يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الـ3 من بعد ظهر يوم الجمعة 5 أيلول 2025، جلسة في القصر الجمهوري لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح الذي كلف الجيش بوضعها وفقاً لما جاء في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب 2025.
قرار مجلس الوزراء

القصر الجمهوري

مجلس الوزراء

الجمهوري

من بعد

القصر

