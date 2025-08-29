Advertisement

لبنان

لسكان وزوار صيدا.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
29-08-2025 | 14:44
أعلنت بلدية صيدا في بيان، أنها "ستقوم ليل السبت في 30 آب، من الـ10 ليلاً وحتى الثالثة بعد منتصف الليل، بمتابعة أعمال صيانة ودهان ممرات المشاة عند تقاطع إيليا".
وذكرت البلدية أنه "خلال هذه الفترة سيكون السير محصوراً بمسرب واحد، مما قد يسبب ازدحاماً بسيطاً، علماً أن الأشغال ستُجرى في وقت تكون فيه حركة المرور خفيفة".


وتقدّمت البلدية بـ"الاعتذار سلفاً من المواطنين الكرام عن أي إزعاج قد تسببه هذه الأعمال"، شاكرةً "تفهّمهم وتعاونهم".
 
 
