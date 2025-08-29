لسكان وزوار صيدا.. إليكم هذا الخبر

أعلنت بلدية في بيان، أنها "ستقوم ليل السبت في 30 آب، من الـ10 ليلاً وحتى الثالثة بعد منتصف الليل، بمتابعة أعمال صيانة ودهان ممرات المشاة عند ".

وذكرت البلدية أنه "خلال هذه الفترة سيكون السير محصوراً بمسرب واحد، مما قد يسبب ازدحاماً بسيطاً، علماً أن الأشغال ستُجرى في وقت تكون فيه حركة المرور خفيفة".