27
o
بيروت
28
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لا لإزالة ركام المنازل المدمرة".. صرخة من أبناء مارون الراس
Lebanon 24
29-08-2025
|
14:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر أبناء بلدة مارون الراس في
جنوب لبنان
بياناً رفضوا فيه "أي محاولة لإزالة ركام المنازل المُدمرة"، معتبرين أن "هذا الركام ليس مجرد حجارة متناثرة، بل هو شاهد حي على جرائم العدوان
الإسرائيلي
".
Advertisement
واعتبر بيان الأهالي أن "أي محاولة لرفع الركام، تمثل طمساً لمعالم الجريمة في ظل استمرار الاعتداءات وغياب أي أفق جدي لإعادة الإعمار"، وأضاف: "إن الركام القائم في أرضنا هو عنوان لصمودنا وإصرارنا على التمسك بحقنا في أرضنا وبيوتنا، وهو يعبّر بوضوح عن موقفنا الراسخ: لا عودة إلا عودة كاملة وكريمة وآمنة، لا إلى أطلال مطموسة أو أراضٍ مفرغة بانتظار أن يبتلعها العدو".
وتابع الأهالي: "إننا نرفض رفضاً قاطعاً أي استغلال
صهيوني
لعملية إزالة الركام في إطار أطماعه التوسعية ومخططاته لإقامة مناطق عازلة أو الاستيلاء على الأرض تحت ذرائع أمنية أو تنموية. إننا نؤكد أن كل شبر من تراب مارون الراس هو ملك لأهله، وأن أي تفريغ للأرض من الركام إنما هو تسهيل مباشر لهذه الأطماع. إن ركام بيوتنا هو علامة وجود وسيادة، والأرض التي تُشغل ولو بالركام تبقى شاهدة على الهوية والحق، أما الأرض التي تُفرغ فإنها تتحول إلى فراغ يسهل للعدو استغلاله وفرض وقائع جديدة على حساب أهلها وحقوقهم".
وتابع: "لن نقبل أن يتحول جرحنا إلى ورشة تجميل بيد المعتدي، فبقاء الركام في مكانه هو وثيقة إدانة دائمة للعدوان وتذكير للأجيال
القادمة
بالثمن الذي دفعناه في سبيل الكرامة والسيادة. وعليه، نطالب دولتنا
اللبنانية
بتحمّل مسؤولياتها الوطنية في حماية حقوقنا ورفض أي تدخل خارجي يهدف إلى تغيير حدود بلدتنا أو تفريغها أو اقتطاع أجزاء منها، كما ندعو الجميع إلى احترام إرادة الأهالي وعدم الانجرار خلف مشاريع ظاهرها الإغاثة وباطنها التهجير والتطويع المقنّع".
وختم: "إننا في مارون الراس باقون، وركام بيوتنا باقٍ، وأرضنا ستبقى شاهدة على العدوان حتى نعود إليها أحراراً أعزاء. كل حجر مهدّم هو شاهد، وكل جدار متهدّم هو قسم بأننا لن نرحل، ولن نستسلم، ولن نساوم على حقنا في أرضنا وعودتنا الكاملة إليها".
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي يستهدف منطقة سهل مارون الراس بين بلدتي مارون الراس وعيترون بـ "المقنبلات"
Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي يستهدف منطقة سهل مارون الراس بين بلدتي مارون الراس وعيترون بـ "المقنبلات"
30/08/2025 00:59:51
30/08/2025 00:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط محلقة إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط محلقة إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوب لبنان
30/08/2025 00:59:51
30/08/2025 00:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مارون الراس
Lebanon 24
"لبنان 24": درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مارون الراس
30/08/2025 00:59:51
30/08/2025 00:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تلقي قذائف ضوئية في عيتا الشعب و"مقنبلات" في سهل مارون الراس
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تلقي قذائف ضوئية في عيتا الشعب و"مقنبلات" في سهل مارون الراس
30/08/2025 00:59:51
30/08/2025 00:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة الإعمار
جنوب لبنان
الإسرائيلي
اللبنانية
إسرائيل
القادمة
صهيوني
رنا ❗️
تابع
قد يعجبك أيضاً
ليونة غير مسبوقة
Lebanon 24
ليونة غير مسبوقة
17:34 | 2025-08-29
29/08/2025 05:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-08-29
29/08/2025 04:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتصل بقائد الجيش معزياً بشهداء الناقورة وُمثنياً على خطابه
Lebanon 24
جنبلاط يتصل بقائد الجيش معزياً بشهداء الناقورة وُمثنياً على خطابه
16:46 | 2025-08-29
29/08/2025 04:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من "الأمن العام".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من "الأمن العام".. ماذا فيه؟
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:34 | 2025-08-29
ليونة غير مسبوقة
16:58 | 2025-08-29
مقدمات النشرات المسائيّة
16:46 | 2025-08-29
جنبلاط يتصل بقائد الجيش معزياً بشهداء الناقورة وُمثنياً على خطابه
16:00 | 2025-08-29
بيانٌ جديد من "الأمن العام".. ماذا فيه؟
16:00 | 2025-08-29
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
15:45 | 2025-08-29
جنبلاط: المختارة ستبقى حريصة على كرامة الدروز ودورهم
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 00:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 00:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 00:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24