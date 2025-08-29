مقدمات النشرات المسائيّة

Advertisement

لا تزال أصداء زيارة الوفد الأميركي لبيروت تتردد.وبخيبة علق مجددا على ما حمله الموفد الأميركي توم براك الذي عاد خالي الوفاض من اسرائيل معتبرا أن الضامن الأميركي أحال اتفاق وقف النار مع “أسوأ” من اتفاق 17 أيار 1983 كما لو أن الاتفاق قد نسف برمته ولا ضمانات يقدمها الأميركيون في هذا الصدد.وفي معرض حديث براك عن تجريد لحزب الله من سلاحه قبل انسحاب اسرائيل رد الرئيس بري عليه بحزم: هذا ألعن لا تتوقع أن أمشي في عرض كهذا ولا أن أوافق على نقل المشكلة من إسرائيل إلى الداخل.الرئيس بري الذي قال يوما إنه مع الجيش ظالما أم مظلوما حذر اليوم من محاولة إلقاء كرة النار على الجيش اللبناني من خلال تكليفه بتنفيذ خطة حصر السلاح في يد الدولة وقال إنه لن يسمح بمس الجيش أو التحريض عليه أو حتى رمي وردة عليه جازما أن القرار سياسي ومكانه .والجيش شيع اليوم شهيديه اللذين ارتقيا بفعل انفجار قنبلة إسرائيلية وفيما اعترف جيش العدو بجريمته حاول تغطيتها بمبررات وافلام محروقة.في غزة بدأ جيش الاحتلال الاسرائيلي عملياته التمهيدية للسيطرة على مدينة غزة بعيد إعلانه المدينة "منطقة قتال خطرة".تزامن ذلك مع دعوة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إلى قطع المياه والكهرباء والطعام عن القطاع فمن لا يموت بالرصاص سيموت جوعا بحسب توصيفه.وبعد جولات من المفاوضات والمباحثات حول برنامج ايران النووي فعلت دول الترويكا آلية إعادة فرض عقوبات على طهران بزعم عدم احترام التزاماتها.قرار رد عليه البرلمان الايراني بدرسه الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ووقف جميع المحادثات مع والدول الاوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وعلى هذا الخط اعتبرت الروسية ان قرارالترويكا لا يستند الى اي اساس قانوني ودعت الى ضرورة استعادة الحوار البناء بين الأطراف لتجنب حدوث أزمة جديدة.أقر مجلس الامن التمديد لليونيفيل، فعاد الاهتمام الى المربع الاول: حصر السلاح بيد الدولة .رئيس الحكومة نواف سلام أكد في حديث الى "الفايننشال تايمز" ان حكومته تزرع بذور دولة قوية، وانها ماضية في خطتها الطموحة لنزع السلاح. كلام سلام الواضح والصريح له ترجمته اليومية على الصعيد الفلسطيني.فاليوم تسلم الجيش السلاح الثقيل من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس، وبذلك تكون حركة فتح قد سلمت، في مدة اسبوع، السلاح الثقيل في ست مخيمات فلسطينية. لكن الوضع بالنسبة الى سلاح مختلف تماما.فالامور تبدو معقدة، وقد وصل الامر بحزب الله وادواته الاعلامية الى بث اخبار مفادها ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل ابلغ من يهمه الامر بأنه يفضل الاستقالة من قيادة المؤسسة العسكرية، اذا كان هناك من يريد ان تسفك دماء لبنانيين على يد الجيش.وقد تبين سريعا ان ما تبثه قوى الممانعة من اخبار مجرد اشاعات مفبركة لا اكثر ولا قال. فقيادة الجيش اصدرت بيانا اعلنت فيه انها تنفذ مهماتها وفق قرار السلطة السياسية والتزاما بأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات. كذلك اكد قائد الجيش، في اجتماع استثنائي عقده في اليرزة وضم اركان القيادة وقادة الوحدات والافواج وعددا من كبار الضباط ، انه مقبل على مرحلة دقيقة وان قواته ستقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته.اذا، الحملة على الجيش وما يمثله بدأت حتى قبل ان تقدم المؤسسة العسكرية خطتها لحصر السلاح. انها معركة استباقية يقودها الحزب، بما تبقى له من ادوات، كي يمنع القوى العسكرية والامنية الشرعية من بسط سلطتها في كل لبنان، وكي يبعد عن نفسه الكأس المرة: اي تسليم سلاحه. وعليه، فان ما سيحصل الاسبوع المقبل مفصلي. ففيه استحقاقان كبيران: اقرار خطة السلاح وجلسة مجلس الوزراء.لكن قبل تفصيل كل هذه المواضيع نتوقف عند جريمة مروعة هزت ليل الدامور. اذ ان ثلاثين رصاصة حولت المدينة الى مسرح دموي: خليل بو مراد يقتل، والقاتل يبرر فعلته.بفعل المسيرات الصهيونية المخترقة للسيادة اللبنانية، والمسيرين اميركيا المخترقين لمراكز القرار داخليا، ينزف الوطن دما وسيادة وهيبة واستقرارا.ولم تستقر التضحيات اليوم فقط على شهيد بفعل عدوان صهيوني على صير الغربية، وتخبط سياسي على ابواب جلسة حكومية عند مفترق مصيري، بل اصيب الوطن من قضائه العسكري الذي اطلق سراح عميل صهيوني مكتمل التهمة واضح الخطورة متشعب الاذية. والاخطر ان الدولة التي تريد احتكار السيادة والقرار كما تقول تفرط بكل شيء حتى بكل اشكال الثقة مع ابنائها.فان كانت الدولة عاجزة عن رد العدوانية الصهيونية والضغوط الاميركية والاملاءات الخارجية، ولا تريد التسلح بورقة المقاومة وغير قادرة على تسليح جيشها لحماية اهلها، فلماذا لا تتسلح بقوانينها لحماية امنها؟ فتطلق سراح العميل محيي الدين حسنة الذي حكم بخمس عشرة سنة لتمكينه العدو الصهيوني من خرق اتصالاتنا وتقديم خدمات عالية له، بعدما اكتفى قاضي التمييز العسكري منير سليمان بمدة توقيفه التي لم تتم السنتين ليخلي سبيله؟ هل هذا هو السبيل لحماية الوطن وامنه ودماء ابنائه؟ ام هذا هو السبيل لبناء هيبة حكم وحكومة امام الداخل والخارج؟هو خروج عن كل معقول، وايغال بدم اللبنانيين واوجاعهم واستخفاف بعظيم تضحياتهم، فهل يستحق والاسرائيلي التضحية بكل مرتكزات الوطن وسيادته امام املاءاتهم؟فالاميركيون الذين خيبوا كل الآمال وعادوا بما هو اصعب من اتفاق 17 ايار – يتعاطون مع لبنان وكأنه خاسر في الحرب ويريدون تدفيعه كل الاثمان – كما قال الرئيس نبيه بري ، فنحن نعم دفعنا الثمن، لكن بعد الآن لن ندفع أي ثمن – حسب تعبيره ، وعلى الجميع ان يحسبوا جيدا ويعتبروا قبل إلقاء كرة النار على الجيش اللبناني.جيش شيع اليوم شهيدين ارتقيا بفعل عدوان صهيوني في الناقورة بالامس، واجتمع قائده مع كبار اركان القيادة اليوم لمتابعة آخر التطورات في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية وسط انتهاكات العدو واعتداءاته، مؤكدا ان الجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة، وسيقوم بالخطوات اللازمة لانجاحها، آخذا في الاعتبار الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.بعد اربعة عقود واكثر على اتفاق 17 ايار 1983 وانتفاضة 6 شباط 1984، مجددا: نبيه بري ووليد جنبلاط.الاول، الذي يتربع على عرش الرئاسة الثانية منذ ثلاثة عقود، الى جانب بقائه على رأس حركة أمل، يعلن ان الضامن الأميركي أحال اتفاق وقف النار مع إسرائيل الموقع في 27 تشرين الثاني الفائت أسوأ من 17 أيار، ويقول: يا محلى 17 أيار. يريدون التعامل معنا كأننا خاسرون. نعم دفعنا الثمن. والآن لا أحد يريد الحوار.اما الثاني، الذي اضحى رئيسا سابقا للحزب التقدمي الاشتراكي الذي اعلن قبل مدة تسليم ما استحوذ عليه من سلاح في المرحلة الاخيرة، فرأى أن ما يطرح على لبنان إملاء إسرائيلي يهدف إلى فرض الاستسلام، مشددا على أن الحل يكمن في الحوار لإقناع حزب الله، وليس بالمواجهة العسكرية. فمقاتلو الحزب جزء من النسيج اللبناني، والتركيز على سلاحه من دون مراعاة الحساسيات السياسية للطائفة الشيعية لن ينجح.في الموازاة، وفي اليوم الخامس قبل جلسة الثاني من ايلول، قائد الجيش العماد رودولف هيكل يعقد في اليرزة اجتماعا استثنائيا، بحضور أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، ويتناول فيه آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية.وفي خلال الاجتماع، يؤكد هيكل أن الجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة، وأنه سيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذا في الاعتبار الحفاظ على السلم ا?هلي وا?ستقرار الداخلي.أما المبعوث الاميركي توم براك، فيكتفي بالاشارة الى ان الوقت يداهم الجميع.فهل يلقى التوجه الاميركي- الاسرائيلي عام 2025 مصير 17 ايار 1983؟ ام تنجح الدولة العالمية العظمى والكيان الاقليمي الاقوى عسكريا في فرض شروطهما هذه المرة؟ وفي حال العكس، من سينتفض ضد من؟ ومن سيحل محل النظام السوري الذي كان الداعم الاول لانتفاضة بري-جنبلاط عام 1984؟وفي كل الاحوال، ماذا عن مصير لبنان الارض والشعب والدولة؟الاكيد الوحيد اننا نعيش اياما مصيرية بكل ما في الكلمة من معنى.والاكثر من اكيد، أن في مواجهتها، تشدد واضح من طرف، وخفة سياسية ما بعدها خفة من اطراف اخرى، عنوانها التحريض والتصنيف بالعداوة من هنا والعمالة من هناك، فيما المطلوب موقف وطني جامع مسؤول يخرج بحل لبناني، يكرس حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية المسؤولة وحدها عن الدفاع عن لبنان، في مقابل استرجاع السيادة الوطنية كاملة على الارض وفي البحر والجو.الثلاثاء المقبل لناظره قريب. الثلاثاء موعد جلسة مجلس الوزراء التي ستستمع إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل يقدم خطة الجيش لحصرية السلاح في يد الدولة.وقبل أربعة أيام على هذا الإستحقاق، موقف للعماد هيكل، أعلن فيه أنه "لن يثنينا شيء عن المضي في تحمل مسؤوليتنا في مختلف المناطق وعلى امتداد الحدود، والجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة، وسيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذا في الاعتبار الحفاظ على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي".هذا الموقف أعلنه في اجتماع استثنائي حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط.ولفت في كلام هيكل قوله "إن الجيش يعتمد على القدرات الذاتية ودعم الدول الشقيقة والصديقة".في السياق عينه، اعتبر الموفد الأميركي توم براك أن الوقت يدهم الجميع، وأن الولايات المتحدة ستقف مع الجيش اللبناني، مؤكدا دعم بلاده للمؤسسة العسكرية. براك كشف أن الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان بناء.في موضوع تسليم الفلسطينيين أسلحتهم، سلمت اليوم منظمة التحرير الفلسطينية الجيش اللبناني ثلاث شاحنات من الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في : شاحنتين من برج البراجنة، وشاحنة من مخيمي مار الياس وشاتيلا.وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقية: "أبلغونا اليوم أنهم سلموا كمية من الصواريخ والسلاح الثقيل". وتابع: "هكذا تكون استكملت عملية تسليم السلاح من منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات بيروت"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هناك فصائل أخرى ما زالت لم تسلم، لكن العملية بدأت عمليا".كل ذلك يأتي في وقت تشخص أعين اللبنانيين نحو الجلسة الحكومية وخطة الجيش لحصر السلاح.كاهل البلد ملقى على هيكل هي ساعات ثقيلة قبل الدخول في استحقاق ايلول.وعلى زمنها أعلنت المؤسسة العسكرية التعبئة القيادية في اجتماع استثنائي عالي الرتب من العماد إلى أركان قيادة وقادة وحدات وأفواج عملانية وضباط فرضته المرحلة الاستثنائية وسط انتهاكات العدو الإسرائيلي واعتداءاته.وصدر عنه أمر اليوم وفيه أن الجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة وسيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذا في الاعتبار الحفاظ على السلم الأهلي وإلاستقرار الداخلي وتحمل المسؤولية في مختلف المناطق.وعلى امتداد الحدود سيج "الوطن" حدود الأزمة على الأرض قبل أن يقدم واجبه الوطني على هيئة خطة لعرض خرائطها وشرح أهدافها ومراحلها على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل قبل إحالتها على المجلس الأعلى للدفاع للمطالعة وإبداء الرأي والموافقة عليها وطرحها لتطبيق تدريجي يراعي الواقع.هذا في الإجراءات اللوجستية وما إذا كانت ستخضع لتعديلات في جلسة الثاني من أيلول أما في الإحاطة السياسية فما بعد جلسة التمديد لليونفيل ليس كما قبلها وقرار مجلس الأمن كرس اتفاق تشرين منطلقا حاسما لتنفيذ القرار 1701 والوصول إلى حل طويل الأمد.وبصريح القرار دعا إسرائيل إلى وقف أعمالها العدائية وسحب قواتها من شمال الخط الأزرق والانسحاب من المواقع الخمسة التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية وإزالة المناطق العازلة المحددة شمال الخط الأزرق.وكدفع إضافي لإمساك الفرنسي بالورقة اللبنانية حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة اللبنانية على اعتماد الخطة التي ستعرض على مجلس الوزراء لاستعادة احتكار القوة وأكد أن الانسحاب الكامل للقوات من جنوب لبنان, ووقف جميع انتهاكات السيادة اللبنانية شرطان أساسيان لتنفيذ هذه الخطة.وأوكل لموفده جان إيف لودريان مهمة العمل مع السلطات على الأولويات فور اعتماد الخطة بين هذين الموقفين سجل "بارومتر" عين التينة مستوى عالي الخيبة من الحراك الأميركي الأخير, لكنه يتلاقى مع طرح مجلس الأمن والرئيس الفرنسي لجهة الانسحاب الإسرائيلي أولا.وفي "دردشة" صحفية كشف بري أن توم براك قال له إن لبنان وليس نحن من سيجرد الحزب من سلاحه قبل أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة, فقلت له هذا "ألعن".والكلام لبري مضيفا لا تتوقع أن أمشي في عرض كهذا ولا أن أوافق على نقل المشكلة من إسرائيل إلى الداخل عليها أن تباشر انسحابها, بعد ذاك نتحدث مع الحزب في مصير السلاح كشأن داخلي بعيدا من أي ضغط.باتت الأمور كلها على المكشوف وكل الأوراق مفتوحة على تقارب في وجهات النظر الداخلية والخارجية العاملة على خط خفض النزاع الداخلي قبيل جلسة مجلس الوزراء, وأمام الدولة اللبنانية مهمة تكثيف الاتصالات مع الدول العربية والغربية وتفعيل الدبلوماسية الناعمة لتسويق الموقف اللبناني القائم على أن لبنان نفذ كل الخطوات المطلوبة منه فالتزم بوقف إطلاق النار وأقر حصرية السلاح. ولم يقابل بخطوة مقابلة من الإسرائيلي بعد انكفاء الوسيط الأميركي عن دوره ليصبح طرفا في الأزمة.وعلى ما تقدم ستنعقد الجلسة الحكومية بقوة إسناد أممية وأمامها تقع المسؤولية الأكبر على حزب الله كطرف أساسي في تهدئة الأمور والوقوف وراء قرارات الدولة بوجه الحصار المفروض عليها وتشكيل دعامة لها من خلال تقصير مسافات الخلاف مع السلطة واللجوء إلى التفاوض معها والاقتداء بالحوار أسلوبا لتذليل العقبات بدلا من اللجوء إلى التهديد والعكس صحيح في أن تقف السلطة على مخاوف الحزب وبيئته.وانتهاج خريطة طريق شبيهة بما طرحه وليد جنبلاط الذي قال إن الحل هو الحوار لاقناع حزب الله وإذا عتمدنا الاجراءات المناسبة وطريقة ذكية للحوار ورفضنا الاملاءات الاسرائيلية والإيرانية يمكن الوصول إلى نتيجة.وبانتظار السياسة تقدم الاقتصاد مع قرار جمعية المصارف بالتحفظ عن اتفاق صندوق النقد الدولي الأمر الذي يعطل الخروج من الانهيار وسلوك طريق التعافي وللأمر تتمة بسلسلة تقارير إخبارية ابتداء من نشرة الليلة.