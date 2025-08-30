هل تستطيع الولايات المتحدة تحقيق السلام في لبنان؟.. تقرير أميركي يُجيب

Advertisement

ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن " اليوم يقف عند مفترق طرق. وصل المبعوث الأميركي توم برّاك برفقة نائبة المبعوث الرئاسي الخاص إلى مورغان أورتاغوس إلى لبنان في منتصف آب، وأكدت لقاءاتهم مع كبار المسؤولين اللبنانيين إصرار واشنطن على أن الاستقرار الدائم في لبنان يعتمد على تعزيز سلطة الدولة ونزع سلاح . وقبل أيام، غادر علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تاركا رسالة صريحة ولكنها متناقضة تماما: إن أسلحة حزب الله هي خط أحمر وهي أدوات ضرورية "لمقاومتها" ضد . وتمثل هذه الزيارات الأقطاب المغناطيسية المتعارضة التي تجذب البلاد".وبحسب الموقع، "يعاني لبنان من سلسلة كوارث متلاحقة. فقد أدى اشتباك مدمر مع إسرائيل في العام الماضي إلى قطع رأس قيادة حزب الله وتدمير معاقله. ولقد تفاقمت هذه الضربة العسكرية بسبب حدث استراتيجي: الانهيار السريع لنظام بشار الأسد في ، والذي قطع الجسر البري الحيوي الذي كان على مدى عقود من الزمن ينقل الأسلحة الإيرانية والدعم إلى وكيل إيران الإقليمي الأكثر قيمة. لقد دخل برّاك إلى هذه الدوامة، مجسداً استراتيجية أميركية تتسم بجوهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. إن الاقتراح الأميركي، الذي يروج له برّاك بلا هوادة في اجتماعات ماراثونية من القدس إلى ، يتجنب الأيديولوجية لصالح الحوافز، وهي خطة متسلسلة بعناية، يتم تنفيذها خطوة بخطوة، وتهدف إلى فك العقدة المستعصية في جنوب لبنان".وتابع الموقع، "يتعين على الحكومة ، بقيادة قائد الجيش السابق الرئيس جوزاف عون، أن تتخذ إجراءات ملموسة لتنفيذ قرارها التاريخي الذي اتخذه بنزع سلاح حزب الله. ومع إحراز بيروت تقدماً، من المتوقع أن ترد إسرائيل بالمثل، بدءاً بالانسحاب التدريجي من المواقع العسكرية الخمسة التي لا تزال تحتلها داخل لبنان وتقليص غاراتها الجوية الروتينية داخل الأراضي اللبنانية، وهي الإجراءات التي استمرت على الرغم من وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024. مع ذلك، فإن جوهر الاستراتيجية هو الاستيلاء على اقتصاد حزب الله المقاوم، واستبداله باقتصاد إعادة إعمار. وتتمثل النقطة المحورية في الخطة في إنشاء "المنطقة الاقتصادية" المقترحة في جنوب لبنان".أضاف الموقع، "مع إدراك أن قوة حزب الله متجذرة في الرعاية والتقوى، تهدف الخطة إلى استبدال التمويل الإيراني والاقتصاد الموازي لحزب الله بزيادة الاستثمارات والقطرية، المصممة خصيصًا لتوفير سبل عيش جديدة لعشرات الآلاف من مقاتلي الحزب. وعبّر برّاك عن هذه الرؤية بصراحة. وسأل: "ماذا ستفعلون بهم؟ أن تأخذوا سلاحهم وتقولوا: بالمناسبة، حظًا موفقًا في زراعة الزيتون؟ هذا مستحيل. علينا مساعدتهم". وتهدف الخطة إلى تحقيق هدفين في وقت واحد: تفكيك ترسانة الحزب في الأمد القريب، وإعادة هندسة ظروف إهمال الدولة والظلم الاقتصادي التي سمحت لحزب الله بالازدهار في المقام الأول".وبحسب الموقع، "يتجلى هذا الترابط السياسي-التجاري بشكل خاص في البعد الثاني، الأكثر هدوءً، لمهمة برّاك: تجارة الحدود والطاقة. يُعدّ ترسيم الحدود البحرية للبنان، أولًا مع إسرائيل، والآن مع سوريا، الأساس القانوني الأساسي اللازم لتقليص مخاطر شرق البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لشركات الطاقة الأميركية والأوروبية الكبرى. وكما أشار خبراء الطاقة، فإن شركات النفط الكبرى مثل Chevron وExxonMobil لن تستثمر في التنقيب والاستخراج في المناطق المجاورة لمناطق الحرب. إن "الضوء الأخضر" الأميركي للاستثمار مشروط ببيئة أمنية مستقرة وقابلة للتنبؤ، بيئة لا يمكن فيها لجهة غير حكومية مثل حزب الله أن تُشعل فتيل حرب إقليمية. وهكذا فإن ترسيم الحدود، ونزع السلاح، والاستثمار (براً وبحراً) يشكلان سلسلة غير قابلة للكسر. إن استقرار الحدود مع سوريا ضروري لكي تتمكن دمشق من بدء جولات التراخيص البحرية الخاصة بها. وإن استقرار الحدود مع إسرائيل ضروري لجذب لبنان لرأس المال الذي هو بأمسّ الحاجة إليه. ولكي يستقرّ الوضعان، لا بدّ من تحييد القدرة العسكرية المستقلة لحزب الله. وتمثل خطة برّاك جهداً شاملاً يهدف إلى إرساء المتطلبات السياسية والأمنية اللازمة لإقامة اقتصاد جديد يعتمد على الطاقة في المنطقة، مع لبنان وسوريا ما بعد الأسد كشركاء صغار".وتابع الموقع، "شكلت موافقة مجلس الوزراء في أوائل آب على خطة نزع السلاح التي يقودها الجيش تحدياً غير مسبوق للدولة داخل الدولة التي عمل عليها حزب الله لعقود من الزمن. ومع ذلك، فإن توقع الاستسلام البسيط هو سوء فهم جوهري للحزب. على مدى أجيال، كان حزب الله أكثر من مجرد قوة مقاتلة، بل كان أيضاً مزوداً للخدمات الاجتماعية للشيعة في لبنان، وناقلاً لرواية قوية عن الكرامة والمقاومة ضد العدوان . ويقدم الاقتراح الجديد الذي تقوده فرص العمل والاستثمار، ولكنه يطالب بتسليم الأسلحة ذاتها التي يعتقد كثيرون في المجتمع أنها تضمن أمنهم وأهميتهم السياسية. وتمتد هذه الهندسة الجديدة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد لتشمل كامل البنية الأمنية في جنوب لبنان. يُعاد تصوير قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، القائمة منذ زمن طويل، من منظور برّاك التجاري القاسي، على أنها استثمار فاشل، مشروع بمليار دولار سنويًا ترك لبنان، على حد تعبيره، "في مستنقع". ويُصرّ على أن الحل الحقيقي هو الجيش. ومن ثم فإن دعم واشنطن لتمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام أخير يشكل موعدا نهائيا لبدء عملية نزع سلاح حزب الله".وأضاف الموقع، "هذا الخوف الوجودي يحرك الخطاب الذي يتبناه الأمين العام الجديد لحزب الله، نعيم قاسم. إن تهديداته وتصويره لنزع السلاح باعتباره خضوعاً مهيناً "للإملاءات الأميركية " موجهة بشكل مباشر إلى جمهوره. لكن جوهر الاستراتيجية الأميركية هو تقديم عرض لا يمكن لأنصار حزب الله، المتضررين من الانهيار الاقتصادي في لبنان، رفضه. إن الهدف هو نوع من الاستيلاء العدائي: شراء كامل الاقتصاد السياسي لحزب الله القائم على المقاومة واستبداله بسوق جديدة لإعادة الإعمار. إن إعادة مشاركة القوى الخليجية هي ما يضع العاصمة على الطاولة من أجل هذه الصفقة، حيث تقود المملكة العربية السعودية الجهود الدبلوماسية. بعد سنوات من الانسحاب المحبط، عادت الرياض بسياسة جديدة من "الاشتراطات الملتزمة": تقديم الدعم المالي الحاسم لبقاء لبنان، ولكنها مشروطة بشكل صارم باتباع نهج واشنطن لإنهاء الوجود شبه العسكري لحزب الله".وبحسب الموقع، "إن تضافر الضغوط العسكرية والسياسية والإقليمية، والآن الاقتصادية، على حزب الله أمر غير مسبوق. إن الطريق الأقل مقاومة، وربما الطريق الوحيد الذي يضمن بقاءه على المدى ، هو أن يعمل الحزب على تعزيز مكاسبه السياسية الهائلة من خلال التضحية بالجناح العسكري الذي جعل تلك المكاسب ممكنة. وهذا المسار من شأنه أن يضطر حزب الله في النهاية إلى الاختيار بين أمرين: التخلي عن دوره كحزب ثوري والقبول الكامل بواقعه ككتلة برلمانية قوية، ولكن تقليدية، تعمل ضمن حدود الدولة".وختم الموقع، "في جوهرها، تطالب الخطة التي تقودها الولايات المتحدة لتقليص نفوذ حزب الله بأن يتخلى المجتمع الذي كان محروماً من حقوقه في الماضي، والذي أصبح الآن قوياً، عن أسلحته مقابل وعد. وما إذا كان هذا الوعد يُنظر إليه باعتباره فرصة أم فخاً هو العامل الحاسم بين السلام الناشئ والحرب الأهلية الجديدة".