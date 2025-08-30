Advertisement

لبنان

"ورقة براك سقطت".. تصريح لافت لنائب رئيس الحكومة

Lebanon 24
30-08-2025 | 05:09
أعلنَ نائب رئيس الحكومة طارق متري أنَّ "الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح"، مشيراً إلى أن "الموفد الأميركي توماس براك عاد إلى لبنان من دون أي جواب إسرائيلي على الورقة الأميركية التي سقطت".
وفي حديث تلفزيوني، اليوم السبت، قال متري: "حزب الله والجيش والحكومة متفقون على تجنّب المواجهة والاتفاق يشمل عدم وقوع نزاع لبناني - لبناني. لقد أخبرت رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ جلسة الجمعة ينبغي أن تكون هادئة وحوارية ومن نقطة اتفاق الجميع".
وتابع: "رئيس الحكومة نواف سلام لم يحملني أي استفسار من برّي ولا هو بحاجة إليّ فأنا لست ساعي بريد".
 

وفي سياق آخر، قال متري إنّه "كانت هناك مباحثات لتحديد موعد زيارة الوفد السوري إلى لبنان"، مشيراً إلى أن "الزيارة كانت وشيكة لكنه لم يُحدّد لها موعد ولم تُعرقل".
 

وعن الإمام موسى الصدر في ذكرى تغييبه، قال متري: "الصدر لم يكن مجرد رجل دين بل كان رمزاً للوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ومنارة للحوار بين الأديان والطوائف".

