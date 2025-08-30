"ورقة براك سقطت".. تصريح لافت لنائب رئيس الحكومة

أعلنَ طارق متري أنَّ "الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح"، مشيراً إلى أن "الموفد الأميركي توماس براك عاد إلى من دون أي جواب إسرائيلي على الورقة الأميركية التي سقطت".

وفي حديث تلفزيوني، اليوم السبت، قال متري: " والجيش والحكومة متفقون على تجنّب المواجهة والاتفاق يشمل عدم وقوع نزاع لبناني - لبناني. لقد أخبرت بأنّ جلسة الجمعة ينبغي أن تكون هادئة وحوارية ومن نقطة اتفاق الجميع".

وتابع: "رئيس الحكومة لم يحملني أي استفسار من برّي ولا هو بحاجة إليّ فأنا لست ساعي بريد".



وفي سياق آخر، قال متري إنّه "كانت هناك مباحثات لتحديد موعد زيارة الوفد السوري إلى لبنان"، مشيراً إلى أن "الزيارة كانت وشيكة لكنه لم يُحدّد لها موعد ولم تُعرقل".