في هذه المنطقة... افتتاح مركز امتحانات قيادة سوق السيارات

أطلق العمل بمركز امتحانات قيادة سوق السيارات في محافظة ، وهو إنجاز استثنائي جاء مواكبا للشروط المعتمدة في قانون السير للحصول على رخصة القيادة، والتي تتطلب إجراء الامتحان تحت إشراف خبراء ومراقبين مختصين. ويأتي هذا المشروع في مرحلة شهدت فيها منطقة النبطية والجنوب آثار العدوان المدمر، ما يجعل افتتاح مركز امتحانات النبطية خطوة لافتة على صعيد تطوير البنى التعليمية والمرورية.وتفقد رئيس نقابة مدارس السوق في حسين ، يرافقه نائبه حسان الموسوي وأمين سر النقابة نزار ، مركز امتحانات قيادة سوق السيارات في محافظة النبطية عند المدخل الجنوبي لبلدة عربصاليم، حيث اطلع على سير إجراء الامتحانات من المراقبين والمدربين المعنيين.وقال حيدر بعد الجولة: "لقد عملت نقابة مدارس السوق على تجهيز مركز امتحانات قيادة السوق بكافة منشآته وعلى نفقتها الخاصة، بهدف إجراء امتحانات سليمة تتيح للمتقدمين التعلم بشكل صحيح ومعرفة قانون السير والسلامة المرورية، في مرحلتيه النظرية والعملية. واليوم، تجرى الامتحانات هنا بشكل حضاري وجدي، على غرار في العالم، تحت إشراف فريق منتدب من قبل والبلديات".وتوجه حيدر بالشكر إلى العميد أحمد ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي على مواكبتهم ودعمهم الكبير في ما يشهده المركز من أداء مميز وشفاف، لا سيما في المصلحة المركزية (النافعة)، حيث تعطى الأولوية لتسهيل معاملات المواطنين، وتطبيق المكننة في جميع مراحل إنجاز المعاملات، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة المبذولة ودعمهم الدائم لإنجاز مركز التدريب في محافظة النبطية.