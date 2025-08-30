بيان جديد من الجيش... إليكم مضمونه

صدر عن ، اليوم، البيان الآتي: "بتاريخ 28 /8 /2025، ضمن برنامج التعاون بين ومديرية التعاون العسكري- المدني CIMIC في الجيش، جرى تسلّم معدات طبية هبة لمستشفى الحكومي - ومركز عين إبل الاستشفائي – ، بحضور السفير في Frank Mollen وممثل العامة الدكتور ركان ومحافظ الدكتورة هويدا وفاعليات بلدية واجتماعية، إضافةً إلى عدد من الضباط وممثلين عن منظمة DCAF الشريك التنفيذي للبرنامج".

Advertisement