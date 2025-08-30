26
لبنان
بيان جديد من الجيش... إليكم مضمونه
Lebanon 24
30-08-2025
|
08:36
photos
صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
، اليوم، البيان الآتي: "بتاريخ 28 /8 /2025، ضمن برنامج التعاون بين
المملكة
الهولندية
ومديرية التعاون العسكري- المدني CIMIC في الجيش، جرى تسلّم معدات طبية هبة لمستشفى
ميس الجبل
الحكومي -
مرجعيون
ومركز عين إبل الاستشفائي –
بنت جبيل
، بحضور السفير
الهولندي
في
لبنان
Frank Mollen وممثل
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان
ناصر الدين
ومحافظ
النبطية
الدكتورة هويدا
الترك
وفاعليات بلدية واجتماعية، إضافةً إلى عدد من الضباط وممثلين عن منظمة DCAF الشريك التنفيذي للبرنامج".
