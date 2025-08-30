Advertisement

لبنان

سقط في وادٍ بمنطقة حبوب- جبيل.. عناصر الدفاع المدني تنقذ راعياً

Lebanon 24
30-08-2025 | 09:06
A-
A+
Doc-P-1410960-638921669073905556.jpg
Doc-P-1410960-638921669073905556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أنقذ عناصر الدفاع المدني راعياً صباح اليوم كان قد هوى في أحد الأودية الوعرة والشديدة الانحدار في منطقة حبوب – جبيل
Advertisement

ووفق بيان صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، فقد تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة.
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني يُنفّذ سلسلة مهمات إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة
lebanon 24
30/08/2025 22:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مقابل مرفأ بيروت... ماذا انتشل عناصر الدفاع المدني من البحر؟
lebanon 24
30/08/2025 22:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في تصريح غير مسبوق.. إسرائيل تنقذ عناصر فلسطينية تتعاون معها ميدانيًا
lebanon 24
30/08/2025 22:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" شيع احد عناصره في رأس أسطا - جبيل
lebanon 24
30/08/2025 22:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

دائرة الإعلام

صباح اليوم

مديرية ال

العلا

فيات

جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-08-30
15:12 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
14:41 | 2025-08-30
14:36 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24