لبنان

جرح 3 أشخاص أثناء حفل خطوبة في الجنوب.. هذا ما حصل

Lebanon 24
30-08-2025 | 12:44
Doc-P-1411016-638921800968091050.jpg
Doc-P-1411016-638921800968091050.jpg photos 0
أطلق احد الاشخاص النار على منزل في بلدة ياطر الجنوبية أثناء حفل خطوبة ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح تم نقلهم إلى مستشفى تبنين للمعالجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
مستشفى تبنين

لبنان 24

لبنان

بيت أ

