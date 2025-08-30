جرح 3 أشخاص أثناء حفل خطوبة في الجنوب.. هذا ما حصل

أطلق احد الاشخاص النار على منزل في بلدة ياطر الجنوبية أثناء حفل خطوبة ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح تم نقلهم إلى للمعالجة، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement