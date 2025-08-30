في حي السلم.. هدى خرجت ولم تعد

Advertisement

وطلبت من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 244578-70، للإدلاء بما لديهم من معلومات".