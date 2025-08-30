Advertisement

لبنان

بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
30-08-2025 | 15:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم أنّ وتيرة الحرب انخفضت في الأشهر الأخيرة وانتعشت معها الحركة السياحية نسبيًا، تكشف بيانات "الإسكوا" أنّ الاقتصاد اللبناني ما زال عالقًا في قعر الأزمة. فالعوائد الموسمية لا تُبدّل حقيقة أنّ قاعدة الإنتاج والعمل والمعيشة تواصل الانكماش، وأنّ أثر الحرب ممتدّ على القطاعات حتى لو تراجع هديرها. بكلمات مباشرة: لبنان يتعافى على السطح، فيما الأعماق تنزف.
Advertisement

في سوق العمل الخاص، الصورة فاقعة: نسبة التوظيف انخفضت  25%. هذه ليست تقلبات ظرفية، بل تراجع بنيوي يعني أنّ قدرة المؤسسات على خلق وظائف تآكلت، وأنّ كتلًا من العمل تحوّلت إلى هامش غير نظامي بلا حماية ولا أفق. تتعزّز هذه الخلاصة برقمٍ أشدّ قسوة: 29% من الشركات خسرت جميع موظفيها. هنا لا نتحدّث عن "تقشّف" أو إعادة هيكلة، بل عن كيانات خرجت عمليًا من السوق أو تحوّلت إلى نشاط موسمي يقوم على الحدّ الأدنى.

وعلى خطّ الاستمرارية التشغيلية، تتوزّع النتائج بين 15% من الشركات تعطّلت بشكل دائم، و21% توقّفت مؤقتًا، فيما لا تزال 24% مغلقة إلى حدّ اليوم. هذه النسب ترسم خريطة "تصحّر" إنتاجي: سلاسل التوريد الإدارية والبشرية تقطّعت، المهارات تسرّبت إلى الهجرة أو البطالة الطويلة، وكلفة إعادة التشغيل سترتفع كلّما طال التعطيل. لذا، حتى لو عاد الطلب جزئيًا بفعل السياحة، لن يستطيع العرض اللحاق سريعًا لأنّ البنية المؤسسية نفسها تعرّضت للانهيار.

الضربة الأثقل جاءت في رأس المال البشري. أكثر من نصف مليون طفل لبناني واجهوا انقطاعًا عن التعليم خلال الحرب، و69% منهم لا يزالون خارج المدارس حتى بعد وقف إطلاق النار. هذه ليست فجوة أسابيع؛ هي ندبة طويلة تؤثّر في المهارات الأساسية، وتزيد احتمالات التسرب، وتدفع بقاصرين نحو سوق عمل غير منظّم. ومثل هذا الانقطاع يخرج من خانة "التربوي" إلى خانة "الاقتصادي" المباشر: إنتاجيةٌ أدنى لعقدٍ مقبل على الأقل، وارتفاع في كلفة الخدمات الاجتماعية والصحية التي ستُدفع لاحقًا مضاعفة.

يتقاطع ذلك مع تدهورٍ مقلق في أمن الأطفال الغذائي. الأرقام تشير إلى أنّ تغذية الأطفال بلغت مستويات حرجة، وأنّ عددًا كبيرًا ممّن هم دون 12 عامًا يعاني فقرًا غذائيًا حادًا. هذه ليست مسألة حرمانٍ وقتي، بل مسألة نموٍّ جسدي ومعرفي. الطفل الذي لا يتلقّى ما يكفي من غذاءٍ متوازن اليوم سيدخل المدرسة متأخرًا، وسوق العمل لاحقًا بقدرة أقلّ على التعلّم والإنتاج، ما يعني أنّ أثر الجوع سيتحوّل إلى "فقرٍ موروث" يثقل الاقتصاد لعقود.

وعلى مستوى المؤشرات المركّبة، انخفض ترتيب لبنان على دليل التنمية البشرية إلى مستويات 2010، أي تراجعًا يقارب 14 عامًا إلى الوراء. هذا المؤشر يلخّص ثلاثية الدخل والصحة والتعليم؛ وبالتالي فإنّ هذه الارقام تثبت أنّ الأزمة لم تُفقِر الأسر وحسب، بل ضربت قدرة الدولة والمجتمع على إنتاج رفاهٍ مستدام. هنا يظهر وهم "الانتعاش الموسمي".. موسم صيفي مزدحم لا يغيّر منحنى التنمية ما دامت المدرسة والعيادة وسوق العمل تتدهور معًا.

بهذا المعنى، لا يمكن قراءة الأرقام كلوائح خسائر منفصلة. انخفاض التوظيف 25% يغذّي بطالةً أطول، يضغط على مدخول الأسر، يقلّص الاستهلاك، ويُضعف قدرة الشركات على العودة، فيرتدّ على نسب التعطّل (15%) والتوقّف المؤقّت (21%) والإغلاق المستمرّ (24%). بالتوازي، انقطاع أكثر من نصف مليون طفل عن التعليم وبقاء 69% خارج المدارس يضاعف الفجوة المهارية ويهدّد بارتفاع عمالة الأطفال، فيما الفقر الغذائي الحادّ لدى من هم دون 12 عامًا يضمن انتقال الخسائر من "مؤشر سنوي" إلى "أثر أجيال".

قد يقول قائل: وماذا عن السياحة؟ نعم، الانتعاش السياحي يضخّ سيولة ويُنعش قطاعات الخدمات، لكنه لا يستطيع بمفرده أن يعيد تكوين "سلاسل القيمة" المفقودة في الصناعة والزراعة والخدمات المتخصّصة، ولا أن يعوّض مدارس مغلقة وعيادات بلا دواء. العائد السياحي، بطبيعته، قصير الأجل ومتقلّب، فيما الخسائر التي تُظهرها أرقام "الإسكوا" طويلة الأجل ومتراكمة. لذلك تبدو المعادلة واضحة: كل ما لا يلامس المدرسة والعيادة وسوق العمل النظامي سيبقى تحسينًا تجميليًا فوق أساسٍ متصدّع.

الخلاصة التي ترسمها الأرقام حادّة وبلا مواربة: أزمة مستمرة ولو انتهت الحرب وانتعشت البلاد سياحيًا فـ"الأمرّين" اللذين يعانيهما الاقتصاد اليوم هما تآكل قاعدة الأعمال وتدهور رأس المال البشري. وما لم يُعالَج أصل المشكلة، استعادة التشغيل في القطاع الخاص الذي هبط 25%، كبح نزيف الشركات، وإعادة الأطفال إلى الصفّ وإلى غذاءٍ كافٍ، فلن تُجدي موجات الطلب الموسمية ولا الهدنة الأمنية. الأرقام هنا ليست للتخويف، إنما لوضع بوصلة واضحة: التعافي يبدأ من الإنسان والمؤسسة، أو لا يبدأ.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
بين التمديد "الأخير" لليونيفيل والتفاهم الأميركي - الفرنسي: لبنان أمام مرحلة فاصلة
lebanon 24
31/08/2025 02:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو: حان الوقت لإنهاء "مرحلة الميليشيات" في لبنان
lebanon 24
31/08/2025 02:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس من بدياس: لبنان في مرحلة دقيقة وتتطلب حذرًا سياسيًا وأمنيًا
lebanon 24
31/08/2025 02:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. كم عدد السوريين الذين غادروا لبنان؟
lebanon 24
31/08/2025 02:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

فيديو

رأس المال

التربوي

الفجوة

الطويل

البشري

العرض

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2025-08-30
15:59 | 2025-08-30
15:12 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
14:41 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24