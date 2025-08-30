Advertisement

لبنان

مطار القليعات: مشروع مؤجل والعوائق ادارية وسياسية

Lebanon 24
30-08-2025 | 23:17
A-
A+

Doc-P-1411093-638922179424469279.jpg
Doc-P-1411093-638922179424469279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت "نداء الوطن":
 
 
على الرغم من الإجماع النيابي والدراسات الرسمية التي تؤكد قدرة مطار القليعات على استيعاب ملايين الركاب سنويًا، ومع توافر الإرادة التنفيذية من الحكومة والدعم الدولي المبدئي، يصرّ "حزب اللّه" وحركة "أمل" على تعطيل المشروع، تحت ذرائع "الاعتبارات السيادية" و "الهواجس الأمنية"، في محاولة مكشوفة للإبقاء على احتكار القرار الجوي والسيادي في مطار بيروت الدولي، وتحويل كلّ مرفق استراتيجي إلى ورقة تفاوض داخلي وخارجي.
Advertisement
 

وقد علّلت مصادر محسوبة على هذا الفريق موقفها بـ "وجود إشكاليات قانونية، ومخاوف سيادية وأمنية، إضافة إلى الخشية من أن يؤدي تشغيل المطار إلى اختلال في التوازنات الداخلية أو استخدامه من قبل جهات خارجية".
 

لكنّ مصادر نيابية تعتبر "أنّ رفض الثنائي لا يرتبط بعوائق قانونية أو تقنية، بل هو قرار سياسي هدفه الحفاظ على حصرية مطار بيروت الدولي ضمن نطاق نفوذ معيّن، ومنع ولادة أي مرفق رديف يغيّر في معادلات السلطة والسيادة".
 

في موازاة الاستعدادات التقنية، يواجه المشروع تحديات لوجستية تتطلّب معالجات متزامنة. فمطار القليعات يحتاج إلى تطوير شبكة الطرق المؤدية إليه، خاصة الطريق الساحلي عبر طرابلس، ما يتطلّب استثمارات إضافية. أما مطار حامات، فرغم جهوزيته، يفتقر حتى الآن إلى بنية مدنية متكاملة لاستيعاب حركة تجارية واسعة، لكنه يُعدّ أقلّ كلفة تشغيلًا وأكثر قابلية للإدراج ضمن مشاريع شراكة فعّالة.
 

وقال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لـ "نداء الوطن" إن البيان الوزاري لحكومته تضمّن التزامًا واضحًا بإعادة إطلاق مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات، ولفت إلى أنه باشر منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه في الوزارة العمل على المسار التنفيذي لهذا المشروع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد المخطط التوجيهي ودراسة الجدوى المطلوبة تمهيدًا لإعادة تشغيل المرفق.


وأوضح رسامني أن شركة "دار الهندسة" قدّمت هذه الدراسات كهبة مجانية، وتشمل: المخطط التوجيهي، دراسة الجدوى، ودفتر الشروط الخاص بالمشروع، وقد تمّت الموافقة عليها رسميًا من قبل مجلس الوزراء. وأشار إلى أنه تمّ إطلاع رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، بشكل مفصّل على مجمل التقدّم المُحرز والخطوات التالية المطلوبة.
 

وفي ما يتعلّق بالإطار القانوني للمشروع، كشف وزير الأشغال أنه تقدّم باقتراح قانون خاص بهذا الملف وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليُحال بدوره إلى هيئة التشريع والاستشارات، بهدف تمكين الوزارة من تلزيم المشروع وفق صيغة BOT أو DBOT. إلّا أنّ مجلس الوزراء ارتأى أنّ تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لجعله أكثر جذبًا للمستثمرين يُشكّل خيارًا أفضل من صيغة الـ BOT، وقد تمّ إقرار هذا التعديل داخل مجلس الوزراء وأُحيل إلى مجلس النواب، بانتظار إقراره.


وختم رسامني مؤكدًا أنّ الهدف الأساسي للوزارة هو الوصول إلى تلزيم هذا المشروع قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية في حزيران 2026، سواء عبر صيغة BOT أو PPP. وفي حال اعتماد الشراكة، لا يمكن تحديد جدول زمني واضح في الوقت الراهن، أما في حال السير بصيغة BOT، فتتوقّع الوزارة توقيع العقد وفق الآلية المعدّة سلفًا مع بداية شهر آذار أو نيسان المقبلين.
 

بدوره، قال وزير الاقتصاد عامر البساط إن "التزام الحكومة في موضوع مطار القليعات حقيقي وننوي البدء بالعمل الميداني في أسرع وقت ممكن، وهو من أولوياتنا.
 
 
ويُدرَس بشكل دقيق من الوزارات المعنية.. التركيز حاليًّا هو على إيجاد الآلية القانونية الأفضل لتنفيذ المشروع وهناك التزام للوصول إلى قرار في هذا الشأن قريبًا. وفي الوقت نفسه، نقوم بدراسات هندسية وجدوى اقتصادية للمطار، وندرس إمكانية تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص".


ويحظى المشروع بدعم واسع من كتل نيابية أساسية، أبرزها كتلة "الاعتدال الوطني"، نواب "تجدد"، حزب "القوات اللبنانية"، وحزب "الكتائب"، والتي ترى في المشروع خطوة استراتيجية لتحقيق الإنماء المتوازن وتحريك الدورة الاقتصادية في المناطق المحرومة.
مواضيع ذات صلة
سلام: المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز تمهيداً لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات
lebanon 24
31/08/2025 10:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل
lebanon 24
31/08/2025 10:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني من طرابلس: تشغيل مطار القليعات ركيزة لتحفيز التنمية في الشمال
lebanon 24
31/08/2025 10:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد سليمان: نأمل استكمال خطوات تشغيل مطار القليعات
lebanon 24
31/08/2025 10:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

مجلس الوزراء

اللبنانية

طرابلس

التزام

بيروت

الدورة

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-08-31
02:30 | 2025-08-31
02:25 | 2025-08-31
02:15 | 2025-08-31
02:07 | 2025-08-31
02:00 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24