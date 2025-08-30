28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نزع السلاح شرط أميركي بلا ضمانات
Lebanon 24
30-08-2025
|
23:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب كمال ذبيان في" الديار": الادارة الاميركية بحزبيها
الجمهوري
والديموقراطي، تريد من
لبنان
ان يكون اداة وساحة لمشاريعها، وهذا ما كشف عنه الرئيس
الاميركي
دونالد ترامب
، بأنه يريد ان يتحول جزء من الجنوب لا سيما في شريطه الحدودي، الى "منطقة اقتصادية" على غرار ما اقترحه لغزة، بتحويلها الى "ريفييرا"، في محاولة لاغراء ابناء الجنوب خصوصاً واللبنانيين عموماً، باستثمارات اقتصادية ومالية، وبذلك يدخل لبنان في "الشرق الاوسط الجديد" المزدهر اقتصادياً، ويتخلى عن السلاح والقتال والحروب، وينعم لبنان بهدوء مع "اسرائيل" التي سيوقع معها "اتفاقات ابراهام"، وهذا ما ابلغه براك ووفد اميركي من الكونغرس ومجلس النواب، زار لبنان، لدفعه باتجاه القاء السلاح.
Advertisement
والرئيس الاميركي يتعاطى مع لبنان كمساحة عقارية، وليس رسالة في المنطقة كما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني، يقول مصدر ديبلوماسي متابع للسياسة الاميركية ومشاريعها في المنطقة سواء السياسية والعسكرية والاقتصادية، وان موفده الى لبنان براك رجل المال والاعمال، ينظر اليه على انه مكان للاستثمار، وفي المشروع تهجير لاهل الجنوب من 14 مدينة وبلدة، في المرحلة الاولى، ما يشبه مشروع
ترامب
لغزة.
فالزيارة الاخيرة للوفد الاميركي، يتقدمهم براك، الذي حمل معه شعاره "العصا والجزرة"، فالعصا هي تسليم "
حزب الله
" سلاحه بالقوة اذا لم يرضخ لقرار الحكومة، او ان العدو الاسرائيلي يقوم بالمهمة، ولم يتراجع او ينقطع عنها منذ 27 تشرين الثاني الماضي، فالعصا ما زالت مرفوعة بوجه لبنان، يقول المصدر الذي يكشف ان الموفد الاميركي ابلغ المسؤولين اللبنانيين، بان الجيش عليه ان يقوم بنزع سلاح "حزب الله" بفترة زمنية محددة، وستقدم له المساعدات اللوجستية والاستخبارية والتسليحية والتمويلية، وهذا ما افصح عنه براك والوفد الاميركي، وهم يريدون للجيش وظيفة داخلية، مواجهة "حزب الله" وسلاحه وليس مقاتلة
الاحتلال
الاسرائيلي.
لم يقدم براك سوى التهنئة للحكومة لقرارها حصر السلاح، لكنه لم يساعدها بالانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات، وهذا ما عبّر عنه رئيس الحكومة في موقف له، وقد سبقه الرئيس
بري
الى انه لن يخدع من الوعود الاميركية، كما ان رئيس الجمهورية ذُهل مما سمعه من الوفد الاميركي، نزع السلاح اولاً، دون مقابل من العدو الاسرائيلي الذي ما زال المسؤولون فيه يؤكدون بان الاحتلال باق في الجنوب الى اجل غير مسمى.
مواضيع ذات صلة
الوساطة الاميركية في دائرة المراوحة والموقف الاسرائيلي على حاله: نزع السلاح أوّلاً وبلا ضمانات
Lebanon 24
الوساطة الاميركية في دائرة المراوحة والموقف الاسرائيلي على حاله: نزع السلاح أوّلاً وبلا ضمانات
31/08/2025 10:04:15
31/08/2025 10:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الوفد الاميركي نقل "الموقف الثابت": لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، ولا ضمانات اسرائيلية
Lebanon 24
الوفد الاميركي نقل "الموقف الثابت": لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، ولا ضمانات اسرائيلية
31/08/2025 10:04:15
31/08/2025 10:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: وزراء الثنائي الشيعي يرفضون مناقشة نزع سلاح الحزب قبل ضمانات أميركية
Lebanon 24
العربية: وزراء الثنائي الشيعي يرفضون مناقشة نزع سلاح الحزب قبل ضمانات أميركية
31/08/2025 10:04:15
31/08/2025 10:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ضمانات أمنية شرط لتحقيق السلام في أوكرانيا
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ضمانات أمنية شرط لتحقيق السلام في أوكرانيا
31/08/2025 10:04:15
31/08/2025 10:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
حزب الله
رئيس بري
الجمهوري
الاحتلال
الاميركي
جمهورية
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل يعود التلويح بخيار الشارع؟
Lebanon 24
هل يعود التلويح بخيار الشارع؟
03:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
02:30 | 2025-08-31
31/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. منشورات إسرائيلية في الجنوب ضدّ "حزب الله"!
Lebanon 24
بالصورة.. منشورات إسرائيلية في الجنوب ضدّ "حزب الله"!
02:25 | 2025-08-31
31/08/2025 02:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تبديل وزاري محتمل
Lebanon 24
تبديل وزاري محتمل
02:15 | 2025-08-31
31/08/2025 02:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. صاروخ إسرائيلي "لم ينفجر" يخرقُ طريق بلدة لبنانية
Lebanon 24
بالصورة.. صاروخ إسرائيلي "لم ينفجر" يخرقُ طريق بلدة لبنانية
02:07 | 2025-08-31
31/08/2025 02:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
14:34 | 2025-08-30
30/08/2025 02:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
14:12 | 2025-08-30
30/08/2025 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"دجاج فاسد" في متجر لبنانيّ.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو لـ"دجاج فاسد" في متجر لبنانيّ.. شاهدوه!
04:53 | 2025-08-30
30/08/2025 04:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-08-31
هل يعود التلويح بخيار الشارع؟
02:30 | 2025-08-31
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
02:25 | 2025-08-31
بالصورة.. منشورات إسرائيلية في الجنوب ضدّ "حزب الله"!
02:15 | 2025-08-31
تبديل وزاري محتمل
02:07 | 2025-08-31
بالصورة.. صاروخ إسرائيلي "لم ينفجر" يخرقُ طريق بلدة لبنانية
02:00 | 2025-08-31
نقل جلسة الثلاثاء إلى الجمعة إخراج لحفظ ماء وجه الحكومة و"حزب الله" معًا
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
31/08/2025 10:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 10:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 10:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24