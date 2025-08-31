Advertisement

لبنان

عن لبنان والمخيمات.. ماذا أعلنت "فتح" اليوم؟

Lebanon 24
31-08-2025 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1411171-638922382281859701.jpg
Doc-P-1411171-638922382281859701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عبد الفتاح دولة، إن الخطوة التي في بيروت والمخيمات الفلسطينية، والمتمثلة في تسليم الدفعة الثالثة من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية إلى الجيش اللبناني كوديعة، تمثل أكبر عملية تسليم من نوعها منذ تموز/يوليو 1991، وقد تضمنت أسلحة ثقيلة ومتنوعة، ومن المقرر أن تشمل 10 مخيمات فلسطينية من أصل 12 في لبنان.
Advertisement
 
 
وأضاف دولة: "أن هذا الجهد الكبير يتم بقيادة قوات الأمن الوطني الفلسطيني برئاسة اللواء العبد إبراهيم، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن اللبنانية، بما يؤكد التعاون المشترك الفلسطيني–اللبناني وصولًا إلى الهدف المتفق عليه، وهو بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وضمان حصرية السلاح بيدها".


وأكد أن "هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لما أعلنه الرئيس محمود عباس مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في 21 أيارالماضي، وهو اتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الأخوية بين الشعبين، تقوم على احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية".


وشدد دولة على أن "المعادلة الأساسية التي تم الاتفاق عليها لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل أيضًا تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يكفل لهم حياة كريمة، ويمنع استغلالهم أو الزج بهم في أي أجندات خارجية، من دون أن يمس ذلك بحقهم في العودة أو يفتح باب التوطين".
 

وختم: "نريد مخيمًا فلسطينيًا آمنًا ومستقرًا، يحافظ على رمزيته الوطنية كعنوان لحق العودة، ويكون بيئة صالحة للعمل والإنتاج والصمود، بما يعزز حضور اللاجئ الفلسطيني في لبنان كجزء أصيل من نضال شعبه وقضيته العادلة لحين تتحقق العودة".
مواضيع ذات صلة
"سلاح المخيمات" يسرّع التشكيلات داخل "فتح" في لبنان
lebanon 24
31/08/2025 14:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر حركة فتح لـ"لبنان24": التسليم للسلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية اليوم كان اساسيا والعملية مستمرة في باقي مخيمات لبنان
lebanon 24
31/08/2025 14:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني لـ"الحدث": "فتح" سلمت أسلحة للجيش في مخيم الرشيدية
lebanon 24
31/08/2025 14:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"فلسطينيو لبنان" يتأهبون.. ماذا ينتظر المخيمات؟
lebanon 24
31/08/2025 14:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

العماد جوزاف عون

الجيش اللبناني

الفلسطينيين

عبد الفتاح

الفلسطينية

قوات الأمن

جوزاف عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:52 | 2025-08-31
06:41 | 2025-08-31
06:23 | 2025-08-31
06:22 | 2025-08-31
06:07 | 2025-08-31
05:59 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24