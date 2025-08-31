عن لبنان والمخيمات.. ماذا أعلنت "فتح" اليوم؟

قال الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دولة، إن الخطوة التي في والمخيمات ، والمتمثلة في تسليم الدفعة الثالثة من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية إلى كوديعة، تمثل أكبر عملية تسليم من نوعها منذ تموز/يوليو 1991، وقد تضمنت أسلحة ثقيلة ومتنوعة، ومن المقرر أن تشمل 10 مخيمات فلسطينية من أصل 12 في .

وأضاف دولة: "أن هذا الجهد الكبير يتم بقيادة الوطني الفلسطيني برئاسة اللواء العبد إبراهيم، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن ، بما يؤكد التعاون المشترك الفلسطيني–اللبناني وصولًا إلى الهدف المتفق عليه، وهو بسط سلطة على كامل أراضيها، وضمان حصرية السلاح بيدها".





وأكد أن "هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لما أعلنه الرئيس محمود عباس مع الرئيس اللبناني في 21 أيارالماضي، وهو اتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الأخوية بين الشعبين، تقوم على احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية".





وشدد دولة على أن "المعادلة الأساسية التي تم الاتفاق عليها لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل أيضًا تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين في لبنان، بما يكفل لهم حياة كريمة، ويمنع استغلالهم أو الزج بهم في أي أجندات خارجية، من دون أن يمس ذلك بحقهم في العودة أو يفتح باب التوطين".

