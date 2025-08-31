Advertisement

لبنان

"تلفزيون لبنان" يعيد الحياة إلى معرض رشيد كرامي الدولي

Lebanon 24
31-08-2025
 شهد معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس صباح اليوم، بثاً مباشراً في "تلفزيون لبنان" استمر 4 ساعات، خصّص للحديث عن واقع المدينة وفرص نهوضها، في إطار اهتمام التلفزيون بإبراز صورة طرابلس كمدينة حاضنة للثقافة ومركز اقتصادي وتجاري حيوي.
وتخللت البثّ، استضافة عدد من المسؤولين في القطاعات الاقتصادية والثقافية والتجارية، في حضور رئيس مجلس إدارة مدير عام معرض رشيد كرامي الدولي هاني الشعراني والمدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة فى طرابلس والشمال توفيق دبوسي.


وتضمّن النقل المباشر، تعريفا بعدد من الإصدارات الحديثة لـ "جروس برس ناشرون"، بينها كتاب "طرابلس في عيون أبنائها والجوار" و"طرابلس حاضنة الثقافة لكل الأزمنة".
