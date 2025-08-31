"تلفزيون لبنان" يعيد الحياة إلى معرض رشيد كرامي الدولي

شهد في ، بثاً مباشراً في "تلفزيون " استمر 4 ساعات، خصّص للحديث عن واقع المدينة وفرص نهوضها، في إطار اهتمام التلفزيون بإبراز صورة طرابلس كمدينة حاضنة للثقافة ومركز اقتصادي وتجاري حيوي.

وتخللت البثّ، استضافة عدد من المسؤولين في القطاعات الاقتصادية والثقافية والتجارية، في حضور رئيس مجلس إدارة مدير عام معرض هاني الشعراني والمدير العام لوزارة الثقافة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة فى طرابلس والشمال توفيق دبوسي.