لبنان يفوز على الهند في "سلة آسيا" تحت 16 سنة

استهل منتخب للذكور تحت 16 سنة بكرة السلة مبارياته في مسابقة التي تقام في مجمع "بوبانت أوخا سبورت" في بفوز كبير على نظيره بفارق 22 نقطة 95 - 73، في المباراة التي اجريت بينهما قبل ظهر اليوم الاحد ضمن .ونجح "منتخب " في توسيع الفارق بشكل كبير في الشوط الرابع بعدما دانت له السيطرة .تشارك في البطولة القارية 16 دولة قُسّمت الى 4 مجموعات.وستتأهل المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي الى نهائيات .ويلتقي لبنان مع التاسعة صباح الاثنين 1 ايلول، على ان يختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء أوستراليا السادسة والنصف صباح الثلاثاء.