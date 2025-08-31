26
لبنان
لبنان يفوز على الهند في "سلة آسيا" تحت 16 سنة
Lebanon 24
31-08-2025
|
06:23
photos
استهل منتخب
لبنان
للذكور تحت 16 سنة بكرة السلة مبارياته في مسابقة
كأس آسيا
التي تقام في مجمع "بوبانت أوخا سبورت" في
منغوليا
بفوز كبير على نظيره
الهندي
بفارق 22 نقطة 95 - 73، في المباراة التي اجريت بينهما قبل ظهر اليوم الاحد ضمن
المجموعة الأولى
.
ونجح "منتخب
الأرز
" في توسيع الفارق بشكل كبير في الشوط الرابع بعدما دانت له السيطرة .
تشارك في البطولة القارية 16 دولة قُسّمت الى 4 مجموعات.
وستتأهل المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي الى نهائيات
كأس العالم
.
ويلتقي لبنان مع
البحرين
التاسعة صباح الاثنين 1 ايلول، على ان يختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء أوستراليا السادسة والنصف صباح الثلاثاء.
