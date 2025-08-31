Advertisement

لبنان

لبنان يفوز على الهند في "سلة آسيا" تحت 16 سنة

Lebanon 24
31-08-2025
Doc-P-1411213-638922435372009857.png
Doc-P-1411213-638922435372009857.png photos 0
استهل منتخب لبنان للذكور تحت 16 سنة بكرة السلة مبارياته في مسابقة كأس آسيا التي تقام في مجمع "بوبانت أوخا سبورت" في منغوليا بفوز كبير على نظيره الهندي بفارق 22 نقطة 95 - 73، في المباراة التي اجريت بينهما قبل ظهر اليوم الاحد ضمن المجموعة الأولى.
ونجح "منتخب الأرز" في توسيع الفارق بشكل كبير في الشوط الرابع بعدما دانت له السيطرة .

تشارك في البطولة القارية 16 دولة قُسّمت الى 4 مجموعات.

وستتأهل المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي الى نهائيات كأس العالم.

ويلتقي لبنان مع البحرين التاسعة صباح الاثنين 1 ايلول، على ان يختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء أوستراليا السادسة والنصف صباح الثلاثاء.

 
