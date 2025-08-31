Advertisement

لبنان

في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه

Lebanon 24
31-08-2025 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1411231-638922473535348262.jpg
Doc-P-1411231-638922473535348262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

بتاريخ 14-8-2025، توافرت معلومات لعناصر فصيلة عشقوت في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام عاملة منزلية على سرقة مبلغ يُقدّر بـ /800/ دولار أميركي، و/700/ يورو، وجهاز خلوي، ومبالغ نقدية أجنبية، من داخل المنزل الذي تعمل فيه.

من خلال التحريّات والاستقصاءات، تمكّنت الفصيلة المذكورة من تحديد مكان تواجدها في بلدة فيطرون، حيث جرى توقيفها، وتُدعى:

هـ. م. (مواليد عام 1985، سوريّة الجنسيّة)
بالتّحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها.

أحيلت الموقوفة إلى القطعة المعنيّة للتّوسّع بالتّحقيق معها، عملًا بإشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
بينهما "قاصر".. هذا ما فعله سارقان داخل منزل في الحازمية
lebanon 24
31/08/2025 23:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: هذا ما فعلته مذيعة سورية بعد الغارات الإسرائيلية على دمشق
lebanon 24
31/08/2025 23:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال الحرب... إليكم ما فعله جنديّ داخل إسرائيل لصالح إيران
lebanon 24
31/08/2025 23:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان شهير مثل أمام المحكمة... إليكم ما فعله داخل نادٍ ليليّ
lebanon 24
31/08/2025 23:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

القضاء ا

القضاء

المعن

العلا

يورو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-08-31
15:08 | 2025-08-31
15:03 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
15:00 | 2025-08-31
14:55 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24