في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:بتاريخ 14-8-2025، توافرت معلومات لعناصر فصيلة عشقوت في وحدة حول إقدام عاملة منزلية على سرقة مبلغ يُقدّر بـ /800/ دولار أميركي، و/700/ ، وجهاز خلوي، ومبالغ نقدية أجنبية، من داخل المنزل الذي تعمل فيه.من خلال التحريّات والاستقصاءات، تمكّنت الفصيلة المذكورة من تحديد مكان تواجدها في بلدة فيطرون، حيث جرى توقيفها، وتُدعى:هـ. م. (مواليد عام 1985، سوريّة الجنسيّة)بالتّحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها.أحيلت الموقوفة إلى القطعة المعنيّة للتّوسّع بالتّحقيق معها، عملًا بإشارة المختص.