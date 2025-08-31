Advertisement

لبنان

شام غادرت منزل زوجها ولم تَعُد.. هل تعرفون شيئًا عنها؟

Lebanon 24
31-08-2025 | 08:49
Doc-P-1411254-638922522580350898.jpg
Doc-P-1411254-638922522580350898.jpg photos 0
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوّة:
شام مصطفى البوبلي (مواليد عام 1996، لبنانيّة)

التي غادرت منزل زوجها في شكّا، بتاريخ 27-8-2025، ولم تعد حتّى تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الهري – شكّا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 541481-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
