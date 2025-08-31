شام غادرت منزل زوجها ولم تَعُد.. هل تعرفون شيئًا عنها؟

Advertisement

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المدعوّة:– مصطفى البوبلي (مواليد عام 1996، لبنانيّة)التي غادرت منزل زوجها في شكّا، بتاريخ 27-8-2025، ولم تعد حتّى تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة – شكّا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 541481-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.