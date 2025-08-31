25
إصابات خلال حفل خطوبة في الجنوب.. إليكم ما حصل
31-08-2025
15:03
وقع إشكال في بلدة
الزرارية
خلال حفل خطوبة عقب اطلاق نار كثيف في الحفل، ما أدى إلى وقوع عدة اصابات.
وتم نقل جريحين الى احدى مستشفيات المنطقة، وحضر عناصر من القوى الامنية للتحقيق في الحادث. (الوكالة الوطنية للإعلام)
