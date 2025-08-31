Advertisement

لبنان

إصابات خلال حفل خطوبة في الجنوب.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
31-08-2025 | 15:03
وقع إشكال في بلدة الزرارية خلال حفل خطوبة عقب اطلاق نار كثيف في الحفل، ما أدى إلى وقوع عدة اصابات.
وتم نقل جريحين الى احدى مستشفيات المنطقة، وحضر عناصر من القوى الامنية للتحقيق في الحادث. (الوكالة الوطنية للإعلام)
