لبنان

أصحاب الشاحنات نفذوا اعتصاما رمزيا على طريق ضهر البيدر (صور)

Lebanon 24
01-09-2025 | 00:12
نفذ أصحاب الشاحنات اعتصاما رمزيا على طريق ضهر البيدر وعمدوا على إقفاله ليلا بالاتجاهين لبعض الوقت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعملت القوى الأمنية لاحقا على إعادة فتح الطريق وعاد السير إلى طبيعته. 
 
 
 
 
 
