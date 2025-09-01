أصحاب الشاحنات نفذوا اعتصاما رمزيا على طريق ضهر البيدر (صور)

Advertisement

نفذ اعتصاما رمزيا على وعمدوا على إقفاله ليلا بالاتجاهين لبعض الوقت، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعملت القوى الأمنية لاحقا على إعادة وعاد السير إلى طبيعته.