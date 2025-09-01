Advertisement

لبنان

الرصاصة اخترقت زجاج منزلها وسقطت على كرسيها.. سيدة تنجو من الموت في طرابلس (صور)

Lebanon 24
01-09-2025 | 00:17
نجت سيدة من موتٍ محتم بعدما اخترقت رصاصة طائشة منزل آل "رفاعية" في محلة زيتون أبي سمراء - خلف جامعة الجنان زجاج المنزل وسقطت في المكان الذي كانت تجلس فيه على كرسيها في مشهد أرعب العائلة والجيران، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
الأهالي أكدوا أنّ مطلقي النار غالباً ما يستعملون أسلحتهم الحربية بهدف تجربتها غير آبهين بحياة الأبرياء. 

وناشد الأهالي الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش التدخل سريعا لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين في المنطقة.
 
