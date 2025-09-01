الرصاصة اخترقت زجاج منزلها وسقطت على كرسيها.. سيدة تنجو من الموت في طرابلس (صور)

نجت سيدة من موتٍ محتم بعدما اخترقت رصاصة طائشة منزل آل "رفاعية" في محلة زيتون أبي سمراء - خلف زجاج المنزل وسقطت في المكان الذي كانت تجلس فيه على كرسيها في مشهد أرعب العائلة والجيران، وفق ما أفادت مندوبة " ".

الأهالي أكدوا أنّ مطلقي النار غالباً ما يستعملون أسلحتهم الحربية بهدف تجربتها غير آبهين بحياة الأبرياء.



وناشد الأهالي ومخابرات الجيش التدخل سريعا لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين في المنطقة.