Advertisement

لبنان

حاصباني لبري: "مصير السلاح بٌتّ حيث يجب أن يبتّ"

Lebanon 24
01-09-2025 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1411485-638923131581745103.png
Doc-P-1411485-638923131581745103.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردًا على خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس في ذكرى تغييب السيد موسى الصدر، كتب النائب غسان حاصباني على منصة "إكس": "دولة الرئيس نبيه بري طرحك جاء متأخراً".
Advertisement
 
وأضاف: "إنّ مصير سلاح حزب الله قد بُتّ حيث يجب أن يُبتّ، في أرفع سلطة شرعية في لبنان، أي سلطة مجلس الوزراء مجتمعا في حضور رئيسي الجمهورية والحكومة، في 5 و7 آب الماضيَين تنفيذاً لاتفاق الطائف والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية والاتفاق الذي فاوضت عليه وقبلت به، وبعد عشرين عاماً من الحوار المستفيض حول هذا السلاح".
مواضيع ذات صلة
حاصباني: الإصلاح يجب ان يشمل القطاع المالي والعام والقضاء وحصر السلاح
lebanon 24
01/09/2025 11:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تعديل أميركي فرنسي لمهمة "اليونيفيل" وبرّاك بعتبر مصيرها "غير مضمون"
lebanon 24
01/09/2025 11:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
براك يتسلم ردا لبنانيا موحّدا مع "رد خاص" لبري: حصرية السلاح مقابل الضمانات
lebanon 24
01/09/2025 11:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني لأمين عام "حزب الله": قاسم البلد واللغة والسلاح
lebanon 24
01/09/2025 11:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الرئيس نبيه بري

مجلس الوزراء

دولة الرئيس

حزب الله

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-01
04:22 | 2025-09-01
04:15 | 2025-09-01
04:13 | 2025-09-01
04:00 | 2025-09-01
03:32 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24