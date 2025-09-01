حاصباني لبري: "مصير السلاح بٌتّ حيث يجب أن يبتّ"

ردًا على خطاب ، أمس في ذكرى تغييب السيد موسى ، كتب النائب غسان حاصباني على منصة "إكس": "دولة طرحك جاء متأخراً".

وأضاف: "إنّ مصير سلاح قد بُتّ حيث يجب أن يُبتّ، في أرفع سلطة شرعية في ، أي سلطة مجتمعا في حضور رئيسي الجمهورية والحكومة، في 5 و7 آب الماضيَين تنفيذاً لاتفاق والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية والاتفاق الذي فاوضت عليه وقبلت به، وبعد عشرين عاماً من الحوار المستفيض حول هذا السلاح".