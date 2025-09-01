Advertisement

لبنان

عون وسلام بحثا الأوضاع العامة في البلاد والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
01-09-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1411501-638923195355109821.jpeg
Doc-P-1411501-638923195355109821.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته إلى القاهرة والمحادثات التي أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين.
Advertisement

كما تناول البحث أيضاً الأوضاع العامة في البلاد والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الجمعة المقبل. 

مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اطّلع من سلام على نتائج زيارته إلى القاهرة وتناول البحث أيضا الأوضاع العامة في البلاد والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
01/09/2025 11:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل جلسة مجلس الوزراء.. لقاء بين عون وسلام
lebanon 24
01/09/2025 11:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
01/09/2025 11:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عون التقى سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
01/09/2025 11:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزيف عون

عماد جوزيف عون

الرئيس المصري

مجلس الوزراء

جوزيف عون

نواف سلام

الجمهوري

القاهرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-01
04:22 | 2025-09-01
04:15 | 2025-09-01
04:13 | 2025-09-01
04:00 | 2025-09-01
03:32 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24