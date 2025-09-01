30
لبنان
عون وسلام بحثا الأوضاع العامة في البلاد والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
01-09-2025
|
03:30
اطلع رئيس الجمهورية
العماد جوزيف عون
من رئيس الحكومة
نواف سلام
على نتائج زيارته إلى
القاهرة
والمحادثات التي أجراها مع
الرئيس المصري
عبد الفتّاح
السيسي
وعدد من كبار المسؤولين المصريين.
كما تناول البحث أيضاً الأوضاع العامة في البلاد والتحضيرات لجلسة
مجلس الوزراء
المقرّرة يوم الجمعة المقبل.
