اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين: تثبيت المتعاقدين أولوية وطنية

Advertisement

نظمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في (اللجنة الفاعلة – CTLP)، ثاني ورشة نقابية من سلسلة الورش التي أطلقتها للتوعية حول مشروع التثبيت، وذلك يوم الجمعة في 29 آب 2025 في بلدية – شمال لبنان، بالتعاون مع جمعية المساعدات الشعبية النرويجية.افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للأساتذة أمل ، سماح الدهيبي وغنى العتري، منسقات – – ، بمشاركة أساتذة من مختلف الأقضية في وممثلين عن المحافظات، إلى جانب أعضاء من الهيئة الإدارية. كما حضرت رئيسة الرابطة، الدكتورة نسرين ، التي أدارت الورشة التدريب.في الجلسة الحقوقية، قدّم المحامي الدكتور هيثم عزو عرضاً مفصلاً عن قانوني التفرغ والتثبيت، مع فتح باب حول بنودهما، إلى أن توصّل المشاركون إلى صيغة نهائية للشروط والمعايير التي يطالبون باعتمادها. أما الجلستان التقييمية والتنظيمية مع رئيسة الرابطة، فتركزتا على مراجعة المرحلة السابقة ورسم خطة مستقبلية تتضمن الأهداف والأولويات وآليات التحرك.ووفق بيان الرابطة، فقد تميزت الورشة بـ"التفاعل الكبير والحماس لتنفيذ خطة العمل المقبلة"، على أن تُنقل مخرجات هذه الورشة مع ما خلصت إليه ورشة صور الأخيرة، إلى باقي المناطق ، بهدف صياغة مقاربة موحدة لمشروع قانون تثبيت المتعاقدين بمختلف مسمياتهم.وختم البيان بالتأكيد أن "المسار انطلق من الجنوب إلى الشمال ليتوسع إلى كل لبنان، لتوحيد سواعد المتعاقدين تحت مظلة نقابية مستقلة، ولتحقيق تثبيت الأساتذة وتعزيز مكانة التعليم الرسمي، فكما نقول دائماً: ما ضاع حق وراءه مطالب".