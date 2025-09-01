Advertisement

لبنان

اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين: تثبيت المتعاقدين أولوية وطنية

Lebanon 24
01-09-2025 | 04:50
نظمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة – CTLP)، ثاني ورشة نقابية من سلسلة الورش التي أطلقتها للتوعية حول مشروع التثبيت، وذلك يوم الجمعة في 29 آب 2025 في بلدية دير عمار – شمال لبنان، بالتعاون مع جمعية المساعدات الشعبية النرويجية.
افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للأساتذة أمل ميقاتي، سماح الدهيبي وغنى العتري، منسقات طرابلسالمنيةالضنية، بمشاركة أساتذة من مختلف الأقضية في الشمال وممثلين عن المحافظات، إلى جانب أعضاء من الهيئة الإدارية. كما حضرت رئيسة الرابطة، الدكتورة نسرين شاهين، التي أدارت الورشة وأشرفت على التدريب.

في الجلسة الحقوقية، قدّم المحامي الدكتور هيثم عزو عرضاً مفصلاً عن قانوني التفرغ والتثبيت، مع فتح باب النقاش حول بنودهما، إلى أن توصّل المشاركون إلى صيغة نهائية للشروط والمعايير التي يطالبون باعتمادها. أما الجلستان التقييمية والتنظيمية مع رئيسة الرابطة، فتركزتا على مراجعة المرحلة السابقة ورسم خطة مستقبلية تتضمن الأهداف والأولويات وآليات التحرك.

ووفق بيان الرابطة، فقد تميزت الورشة بـ"التفاعل الكبير والحماس لتنفيذ خطة العمل المقبلة"، على أن تُنقل مخرجات هذه الورشة مع ما خلصت إليه ورشة صور الأخيرة، إلى باقي المناطق اللبنانية، بهدف صياغة مقاربة موحدة لمشروع قانون تثبيت المتعاقدين بمختلف مسمياتهم.

وختم البيان بالتأكيد أن "المسار انطلق من الجنوب إلى الشمال ليتوسع إلى كل لبنان، لتوحيد سواعد المتعاقدين تحت مظلة نقابية مستقلة، ولتحقيق تثبيت الأساتذة وتعزيز مكانة التعليم الرسمي، فكما نقول دائماً: ما ضاع حق وراءه مطالب".
 
(الوكالة الوطنية)
