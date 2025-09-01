Advertisement

لبنان

عن بدلات حفلات الفنانين الأجانب.. إليكم هذا البيان من "المالية"

Lebanon 24
01-09-2025 | 06:47
Doc-P-1411599-638923313646272641.PNG
Doc-P-1411599-638923313646272641.PNG photos 0
أفادت وزارة المالية بأن استقدام الفنانين الأجانب من قبل شركات وأشخاص مقيمين في لبنان لإحياء حفلات أو مهرجانات في لبنان تتم متابعته من قبل الوزارة المالية بشكل دقيق.

 

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن البدلات التي يتقاضاها الفنانون تخضع لضريبة الدخل على غير المقيم، ويتوجب على الشركة والأشخاص الذين تعاقدوا مع الفنان أن تقتطع الضريبة البالغة نسبتها 8.5% من مجموع الإيرادات التي حصل عليها، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة الواجب احتسابها وتسديدها من قبل هذه الجهات والبالغة نسبتها 11% من مجموع الإيرادات التي حصل عليها.

 

وأشارت إلى أن الدخل الإجمالي الناتج عن مبيعات التذاكر يخضع للضريبة على القيمة المضافة إذا كانت هذه الجهة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ولضريبة الملاهي البالغة نسبتها 5% من قيمة البطاقات المباعة.

 

كما تُفيد الوزارة أن نشر المعلومات الضريبية يخضع للسرية المهنية، وبالتالي فليس بالإمكان الإفصاح عنها باعتبارها محكومة بالأصول المرعية.

 

 

