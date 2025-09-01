إنجاز طبي جديد في لبنان.. مستشفى "تزرع الرئة"

أعلن الأعظم عن إطلاق برنامج زراعة الرئة في ، ليُكون هذا البرنامج الاضافة الاحدث الى مشاريعه الطبية وليكتمل بذلك مساره في تطوير برنامج زراعة الأعضاء بشكل متكامل.

Advertisement



وذكر بيان صادر عن المستشفى أن "مسيرته في هذا المجال بدأت عام 2009 مع أول عملية زراعة قلب طبيعي، ثم عزّز نجاحاته في 2018 بزراعة الكبد والكلية"، وأضاف: "اليوم، تأتي زراعة الرئة كخدمة استثنائية للمرضى الذين لم تعد أمامهم خيارات أخرى، لتكون بارقة أمل وحلًا حقيقيًا يعيد لهم فرصة الحياة".