لبنان

إنجاز طبي جديد في لبنان.. مستشفى "تزرع الرئة"

Lebanon 24
01-09-2025 | 06:52
أعلن مستشفى الرسول الأعظم عن إطلاق برنامج زراعة الرئة في لبنان، ليُكون هذا البرنامج الاضافة الاحدث الى مشاريعه الطبية وليكتمل بذلك مساره في تطوير برنامج زراعة الأعضاء بشكل متكامل.
وذكر بيان صادر عن المستشفى أن "مسيرته في هذا المجال بدأت عام 2009 مع أول عملية زراعة قلب طبيعي، ثم عزّز نجاحاته في 2018 بزراعة الكبد والكلية"، وأضاف: "اليوم، تأتي زراعة الرئة كخدمة استثنائية للمرضى الذين لم تعد أمامهم خيارات علاجية أخرى، لتكون بارقة أمل وحلًا حقيقيًا يعيد لهم فرصة الحياة".
 
 

وأكدت إدارة المستشفى أنّ البرنامج أُطلق بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة العامة لاستكمال كل الترتيبات القانونية والتنظيمية، مع الالتزام التام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وفق البيان.
 
 
 
