بو صعب بعد لقائه بري: الوحدة الوطنية وتطبيق كامل لدستور الطائف أولوية

استقبل ، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المجلس النيابي الياس بو صعب، حيث تم بحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، بالإضافة إلى الشؤون التشريعية وعمل لجنة التحقيق البرلمانية.بعد اللقاء، قال بو صعب: "تناولنا عدة مواضيع، بدءًا من كلمة دولة الرئيس أمس في ذكرى إخفاء الإمام موسى الصدر، والتي تؤكد أهمية الإمام ومواقفه الوطنية وشجاعته، وكذلك مدى صوابية رؤيته للمستقبل. وأكدنا أهمية الأمانة التي يتحلى بها الرئيس ، والذي يعمل بنفس المنهج الذي اعتمده الإمام الصدر، خاصة في الظروف الراهنة التي يمر بها ".وأضاف: "بحثنا أيضًا الخطر الكبير الذي يهدد لبنان، خصوصًا ما ورد في كلمة دولة الرئيس حول الخريطة الزرقاء التي رفعها نتنياهو والأطماع المستمرة. لذلك، يجب علينا كلبنانيين تعزيز الوحدة والعمل لمصلحة البلاد".وأشار بو صعب إلى أنّ "المجتمع الدولي يجب أن يدرك أن لبنان في خطر، ليس فقط من الداخل، بل أيضًا من الأطماع الإسرائيلية المستمرة. ولكي تسير الأمور بطريقة أفضل، يجب أن نأخذ هذا الخطر بعين الاعتبار، وفي الوقت نفسه، الوحدة الداخلية ضرورية، وتطبيق كامل لدستور الطائف يمثل المخرج الأمثل. هذا يشمل حصرية السلاح بيد الدولة، واستراتيجية دفاعية وأمنية وطنية".وتابع: "دستور الطائف يتطرق أيضًا إلى قانون انتخابات عصري، إلغاء الطائفية السياسية، واللامركزية الإدارية. لقد آن الأوان لإعطاء هذه الإصلاحات فرصة للتطبيق الكامل، لما فيه مصلحة لبنان".وأكد بو صعب أن "الرئيس بري حاول في الماضي ثلاث مرات تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والآن هو الوقت المناسب لمراجعة إمكانية تطبيق دستور الطائف بالكامل، من خلال حوار موسع مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكافة الأطراف المعنية".وتطرق بو صعب إلى عمل لجنة التحقيق البرلمانية، مشيرًا إلى أن "الاجتماعات الرسمية ستبدأ هذا الأسبوع، للاستماع إلى الوزراء المعنيين وفق التفاصيل الإدارية المتفق عليها، بما يتوافق مع نص القانون".كما التقى بري الوزير السابق غازي العريضي، حيث تم بحث المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.