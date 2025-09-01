Advertisement

لبنان

المعتقلون والنازحون والتهريب.. هذا ما ناقشه متري مع وفد سوري

Lebanon 24
01-09-2025 | 10:06
A-
A+
Doc-P-1411641-638923432884859010.jpg
Doc-P-1411641-638923432884859010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

بحث نائب رئيس الحكومة طارق متري مع وفد رسمي سوري قضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين.

 

وتطرق اللقاء الى مسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب. كما بحثت قضية النازحين السوريين وعودتهم الى بلادهم واهمية تسهيلها.

 

وتمّ الاتفاق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والاجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

وتقرر تأليف لجنتين مختصتين لاعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود تمهيدا لزيارة وزارية سورية الى بيروت في فترة قريبة.

 

وضمّ الوفد الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية الدكتور محمد طه الاحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الادارة القنصلية والاستاذ محمد رضا منذر جلخي، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريا. 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجّي ناقش الأوضاع مع بلاسخارت وشؤون الاغتراب مع وفد الجامعة الثقافية
lebanon 24
01/09/2025 20:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن مصدر حكومي سوري: ملف المعتقلين السوريين في لبنان يجب معالجته بأقرب وقت عبر القنوات الرسمية
lebanon 24
01/09/2025 20:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عن عودة النازحين.. هذا ما كُشف
lebanon 24
01/09/2025 20:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرافعي بحثت مع الأمم المتحدة خطة العودة الآمنة للنازحين السوريين
lebanon 24
01/09/2025 20:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس الحكومة

وزارة الخارجية

الدكتور محمد

نائب رئيس

اللبنانية

النازحين

السورية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-09-01
12:43 | 2025-09-01
12:24 | 2025-09-01
12:22 | 2025-09-01
12:10 | 2025-09-01
12:06 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24