عون يتسلم رسالة رسمية من السيسي.. ولقاء مع وفد حزب "لنا"

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير مصر العربية علاء موسى، الذي سلّم الرئيس عون رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت الأوضاع العامة في والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى دعوة رسمية لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من تشرين الثاني المقبل، تم تقديمها في مجسم للحائط مع قطعة باسم لبنان وضعها الرئيس عون في المجسم.وأوضح السفير موسى أن الدعوة وجهت لعدد كبير من رؤساء وملوك وملوك العرب والأجانب، مؤكداً أن اللقاء تناول مستجدات الوضع في الإقليم ولبنان، وجهود الرئيس عون لتحقيق استقرار البلاد وعودة الأمن، وضمان انطلاقة إيجابية للعهد.وأشار موسى إلى أن النقاش شمل الجهود الإقليمية والدولية لدعم خطوات الرئيس عون، خصوصاً انسحاب من كامل الأراضي وتنفيذ اتفاق نوفمبر الماضي خطوة مقابل خطوة، مؤكداً استمرار الاتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية، بما فيها وفرنسا، لدعم لبنان في مختلف .كما تناول اللقاء تطورات العلاقة الثنائية بين لبنان ومصر، بعد زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة إلى القاهرة، حيث تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة في الأسبوع الأول من تشرين الثاني، عقب افتتاح المتحف المصري الكبير، لترجمة الاتفاقيات إلى دعم سياسي واقتصادي وأمني للبنان، بما في ذلك نقل الخبرات المصرية ودعم قطاع الطاقة والكهرباء.ورداً على أسئلة الصحافيين حول حصرية السلاح بيد الدولة، أكد موسى أن المبدأ ثابت، وأن كيفية تطبيقه هي مسألة لبنانية داخلية تخضع للحوار والمناقشات بين الجيش ومجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أن الخطوات القادمة ستتم بالتنسيق مع الأطراف اللبنانية كافة، ضمن حوار مستمر.