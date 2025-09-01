Advertisement

لبنان

وزير الداخلية استقبل شهيب وعقيص وبطرس حرب

Lebanon 24
01-09-2025 | 09:30
Doc-P-1411657-638923467238754251.png
Doc-P-1411657-638923467238754251.png photos 0
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم، النائب أكرم شهيّب ثم النائب جورج عقيص، حيث جرى البحث في قضايا إنمائية وخدماتية تخص مناطقهم.
كما التقى الحجار الوزير السابق بطرس حرب.
وزير الداخلية

أحمد الحجار

أكرم شهيّب

جورج عقيص

بطرس حرب

عقيص

جورج

