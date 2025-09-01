27
لبنان
بالصورة.. سوري يسرق خطوط الكهرباء ويوزّعها على زبائنه
Lebanon 24
01-09-2025
|
11:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، بيان جاء فيه: "متابعةً لمهامها في رصد وضبط المخالفات التي تستهدف المرافق العامة، أوقفت دورية من
مديرية البقاع
الإقليمية –
مكتب البقاع الغربي
بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٥، السوري (ع.ع.) بجرم التعدّي على محطة تحويل كهرباء تابعة للشبكة العامة، تغذّي بئر المياه في بلدة
كامد اللوز
، وذلك بعد قيامه بسرقة خطوط كهرباء منها بغية إعادة توزيع الطاقة على الزبائن والاستفادة المادية غير المشروعة."
وختم، "وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة
القضاء
المختص."
