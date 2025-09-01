بالصورة.. سوري يسرق خطوط الكهرباء ويوزّعها على زبائنه

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، بيان جاء فيه: "متابعةً لمهامها في رصد وضبط المخالفات التي تستهدف المرافق العامة، أوقفت دورية من الإقليمية – بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٥، السوري (ع.ع.) بجرم التعدّي على محطة تحويل كهرباء تابعة للشبكة العامة، تغذّي بئر المياه في بلدة ، وذلك بعد قيامه بسرقة خطوط كهرباء منها بغية إعادة توزيع الطاقة على الزبائن والاستفادة المادية غير المشروعة."وختم، "وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة المختص."