Advertisement

لبنان

بالصورة.. سوري يسرق خطوط الكهرباء ويوزّعها على زبائنه

Lebanon 24
01-09-2025 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1411664-638923485081763592.jpg
Doc-P-1411664-638923485081763592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيان جاء فيه: "متابعةً لمهامها في رصد وضبط المخالفات التي تستهدف المرافق العامة، أوقفت دورية من مديرية البقاع الإقليمية – مكتب البقاع الغربي بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٥، السوري (ع.ع.) بجرم التعدّي على محطة تحويل كهرباء تابعة للشبكة العامة، تغذّي بئر المياه في بلدة كامد اللوز، وذلك بعد قيامه بسرقة خطوط كهرباء منها بغية إعادة توزيع الطاقة على الزبائن والاستفادة المادية غير المشروعة."
Advertisement

وختم، "وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص."


مواضيع ذات صلة
انقطاع الكهرباء في العراق بسبب خلل تقني في خطوط النقل (العربية)
lebanon 24
01/09/2025 20:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
جبران افتتج مشروع تمديد خطوط ضخ وتوزيع المياه في قرطبا والشربين – جبيل
lebanon 24
01/09/2025 20:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
13 سرقة لمحولات كهرباء منذ وقف إطلاق النار في الجنوب: قرى بلا ماء وكهرباء
lebanon 24
01/09/2025 20:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة ناعمة لسارة أبي كنعان تسرق قلوب المتابعين (صورة)
lebanon 24
01/09/2025 20:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

مكتب البقاع الغربي

المديرية العامة

البقاع الغربي

مديرية البقاع

مكتب البقاع

قسم الإعلام

كامد اللوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-09-01
12:43 | 2025-09-01
12:24 | 2025-09-01
12:22 | 2025-09-01
12:10 | 2025-09-01
12:06 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24