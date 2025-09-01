Advertisement

لبنان

جنبلاط بحث آخر المستجدات مع وزير الخارجية

Lebanon 24
01-09-2025 | 11:41
استقبل الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في كليمنصو، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، حيث جرى البحث في آخر المستجدات.
وزير الخارجية

وليد جنبلا

كليمنصو

جنبلاط

وليد ج

