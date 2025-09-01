Advertisement

لبنان

الموت يغيب والد عقيلة الرئيس ميشال سليمان

Lebanon 24
01-09-2025 | 12:06
غيّب الموت، اليوم الإثنين، السيد إميل فريد سليمان، والدة السيدة وفاء، عقيلة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الـ11 لغاية الساعة الـ7 مساء، ويوم الأربعاء 3 أيلول 2025 من الساعة الـ11 حتى الـ7 مساء في دار رعية كنيسة السيدة - عمشيت وتختتم بقداس المرافقة.
 

كذلك، تتقبل العائلة التعازي يوم الخميس 4 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساء في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية - بيروت.
 
 
"لبنان24" يتقدم من السيدة وفاء سليمان ومن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، بأحر التعازي، سائلاً الله أن يلهم عائلة الفقيد الصبر والسلوان.
 
 
