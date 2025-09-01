الموت يغيب والد عقيلة الرئيس ميشال سليمان

غيّب الموت، اليوم الإثنين، السيد إميل فريد سليمان، والدة السيدة وفاء، عقيلة رئيس الجمهورية السابق العماد

Advertisement



تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الـ11 لغاية الساعة الـ7 مساء، ويوم الأربعاء 3 أيلول 2025 من الساعة الـ11 حتى الـ7 مساء رعية السيدة - عمشيت وتختتم بقداس المرافقة.



كذلك، تتقبل العائلة التعازي يوم الخميس 4 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساء في صالون كاتدرائية مار جرجس - .

