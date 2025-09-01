Advertisement

لبنان

ميقاتي يلتقي تكتل اللقاء النيابي المستقل بمكتب النائب بدر في بيروت

Lebanon 24
01-09-2025 | 12:56
A-
A+
Doc-P-1411698-638923535709856730.jpg
Doc-P-1411698-638923535709856730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل تكتل اللقاء النيابي المستقل الرئيس نجيب ميقاتي في مكتب النائب نبيل بدر في بيروت، حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، واستعراض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"تحالف نيابي مستقل" قريبا على الساحة
lebanon 24
02/09/2025 01:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء وطني شامل: سلام يلتقي النواب والعشائر وبلديات البقاع الغربي
lebanon 24
02/09/2025 01:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري يترأس في هذه الاثناء اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل النيابية
lebanon 24
02/09/2025 01:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على رأس وفد من كتلة نواب الحزب
lebanon 24
02/09/2025 01:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نجيب ميقاتي

مكتب النائب

نجيب ميقات

نبيل بدر

لبنان وا

ميقاتي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:37 | 2025-09-01
16:56 | 2025-09-01
16:51 | 2025-09-01
16:20 | 2025-09-01
16:00 | 2025-09-01
15:52 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24